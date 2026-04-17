Slušaj vest

Japanski klizači Riku Mijura i Rjuiti Kihara saopštili su da su završili karijeru, dva meseca nakon što su osvojili zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u konkurenciji parova. Mijura i Kihara, poznati pod nadimkom "RikuRju", napuštaju umetničko klizanje na vrhuncu karijere.

Oni su u Milanu i Kortini postali prvi par iz Japana koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju, koju su osvojili rekordnom ocenom u slobodnom programu.

"Iako se naše takmičarske karijere bliže kraju, zaista osećamo da smo dali sve od sebe i ne želimo ni za čim. Ponosni smo na sve kroz šta smo prošli i mislimo da smo usput mnogo toga stekli. Nas dvoje ćemo sada imati nove izazove kako bismo mogli da donesemo veće priznanje umetničkom klizanju u parovima u Japanu. Nadamo se da možemo računati na vas da nas pratite na našem putovanju", naveli su u objavi na Instagramu.

Mijura i Kihara su trenirali u Kanadi sa trenerom Brunom Markoteom, a osvojli su titule svetskog šampiona 2023. i 2025. godine i dve ekipne srebrne olimpijske medalje.

Takmičenje u slobodnom programu u Milanu i Kortini bilo je njihovo poslednje zajedničko takmičenje. Oni su posle greške u kratkom programu bili peti i nisu verovali da mogu do zlata, ali su u slobodnom programu ubedljivo pobedili konkurenciju, dobili su 158,13 bodova, što je najveća ocena u istoriji.

Mijura (24) i Kihara (33) su počeli da klizaju zajedno 2019. godine, a probili su se tokom sezone 2022/2023 kada su pobedili na Svetskom prvenstvu, osvojili titulu na Četiri kontinenata i na finalu Gran prija.