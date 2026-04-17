Velšanin Mark Vilijams rekao je da bi trčao go autoputem od Londona do Kardifa, u slučaju da osvoji četvrtu titulu svetskog šampiona u snukeru u Šefildu.Vilijams je bio svetski prvak 2000, 2003. i 2018. godine, kada je obećao da će se skinuti pred novinarima u slučaju da trijumfuje. On je u finalu pobedio Džona Higinsa 18:16, a na konferenciji za novinare posle meča pojavio se samo ogrnut peškirom.

"Uradio bih sve da osvojim novu titulu, ali godine prolaze i manje su šanse da je osvojite", rekao je 51-godišnji Vilijams, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vilijams je prošle godine u finalu izgubio od Džao Sintona 12:18, koji je tada postao prvi Kinez i Azijat svetski šampion.

Vilijams se plasirao u finale uprkos pogoršanom vidu, zbog kojeg mora na operaciju zamene sočiva.

"Ako krene po zlu, to je kraj. To je jedino što me sprečava. Razgovarao sam sa (bivšim igračem) Entonijem Hamiltonom, koji je imao istu operaciju i zbog odsjaja televizijskih svetala, to mu je uništilo karijeru. Na kraju ću operisati oči, ali da li će to biti ove godine, sledeće godine, ne znam", naveo je on.

Posle turnira u Mančesteru ranije ove godine, Vilijams je rekao da se bori i sa iznenadnim i neobjašnjivim gubitkom sposobnosti izvođenja određenih veština.

"Pomalo je zabrinjavajuće. Trenutno sam paranoični haos... Nije sjajno, ali potrebna mi je vežba da se izvučem iz toga. Ne ulažem dovoljno truda. Pokušaću da treniram mnogo do Svetskog prvenstva kako bih vratio tajming", dodao je Vilijams.

Vilijams je prošle godine sa 50 godina i 206 dana postao najstariji osvajač rangirnog turnira, kada je pobedio na Gran priju u Sjanu.

Trenutno je šesti na svetskoj rang-list.

"Kada sam imao 45 godina rekao sam da bih voleo da vidim svoj renking kada budem imao 50. Ne povlačim se, tu odluku sam doneo pre mnogo godina. Videćemo kakav ću renking imati sa 55 godina, to će biti zanimljivo", naveo je on.

Svetsko prvenstvo počinje u subotu u Šefildu, a Vilijams će u prvom kolu igrati protiv 22-godišnjeg Poljaka Antonija Kovalskog.

"I dalje se borim. I dalje pokušavam i to je sve što mogu reći. Dajem sve od sebe na svakom turniru i ako pobedite, sjajno, a ako izgubite, nije kraj sveta. Ovim se bavim još od osme godine. Moj otac je radio u rudniku 30 godina, moj deda 50 godina. Samo putujem po svetu igrajući glupu igru, dobro sam plaćen za to i uživam u tome. Ne možeš sebe stavljati pod preveliki pritisak", rekao je Vilijams.

Prethodnih godina spekulisalo se da će se Svetsko prvenstvo premestiti iz slavnog Krusibl teatra, ali će posle novog dogovora takmičenje ostati u Šefildu najmanje do 2045. godine.