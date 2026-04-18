Polumaratonskom trkom na 21 kilometar počeo je 39. Beogradski maraton.

Prvi put u istoriji ovaj trkački spektakl održava se dva dana.

Tačno u devet časova startovali su polumaraton i štafetni polumaraton, dok trka na 10 kilometara počinje u 18 časova. Maraton je na programu u nedelju od 08.00 časova.

Trasa polumaratona počela je u Makedonskoj ulici i dalje vodi kroz Svetogorsku, Takovsku, 27. marta, Kraljice Marije i Bulevar kralja Aleksandra, zatim Beogradskom i Nemanjinom ulicom, nakon čega se trka spušta ka Savskom trgu i Karađorđevoj ulici. Staza se nastavlja preko Bulevara vojvode Bojovića i dalje kroz Cara Dušana, Žorža Klemansoa i Džordža Vašingtona, zatim kroz Cetinjsku, Bulevar despota Stefana i Braće Jugovića, da bi se vratila na Makedonsku ulicu, gde je i cilj na Trgu republike.

Trkački spektakl u prestonici Srbije

Trka na 10 kilometara počeće danas u 18 časova, sa startom i ciljem na Trgu republike.

Trasa obuhvata centralne gradske ulice i delimično se poklapa sa polumaratonskom stazom, pa učesnici trče Makedonskom i Svetogorskom ulicom, zatim Takovskom, 27. marta, Kraljice Marije i Bulevarom kralja Aleksandra, potom Beogradskom i Nemanjinom ulicom, dalje ka Karađorđevoj, Bulevaru vojvode Bojovića i ulicama Cara Dušana, Žorža Klemansoa i Džordža Vašingtona, kao i Cetinjskom i Bulevarom despota Stefana, nakon čega se vraćaju preko Braće Jugovića i Makedonske na Trg republike gde je krajnji cilj.

Više od 30 elitnih polumaratonaca i maratonaca, prevashodno iz Kenije i Etiopije, prijavljeno je za učešće pa se može očekivati napad na rekord i u polumaratonu i u maratonu.

Obezbeđen je izdašan nagradni fond koji iznosi 28.000 evra.

Prema rečima organizatora očekuje se da će 14.500 učesnika, od čega 4.500 stranaca iz čak 79 zemalja sveta, u dva dana trčati ulicama našeg glavnog grada, a ovaj događaj je ujedno test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.