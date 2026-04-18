Kenijski atletičar Frensis Abong Kumva pobednik je polumaratonske trke održane danas u okviru Beogradskog maratona, dok je u ženskoj konkurenciji slavila njegova sunarodnica Valentina Džebet.

Kumva je stazu dugu 21,0975 kilometara prešao za sat i 47 sekundi.

Fotografije sa polumaratona, Beograd 18. april 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dominaciju Kenijaca potvrdili su Kenedi Kimutai Kaptila i Vinsent Momanji. Kapitila je zauzeo drugo mesto rezultatom 1:02,26, dok je Momanji bio treći vremenom 1:03,07.

Najboljeplasirani takmičar iz Srbije bio je Janko Urošević koji je trku završio na 12. mestu (1:13,06).

U komkurenciji dama Džebet je slavila rezultatom sat i 10,47 minuta. Druga je bila Etiopljanka Lelisa Bekele Badesa (1:12,41), a treća Hrvativa Matea Parlov Koštro (1:13,37).

Najbolja takmičarka iz Srbije bila je Nora Trklja Boca, koja je zauzela peto mesto (1:20,51).

Sutra je na programu maratonska trka, a start je zakazan za 8.00.

Ogroman broj takmičara trči polumaraton