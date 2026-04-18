I VELIKI BONUS ZA OBARANJE REKORDA! Poznato je koliko su novca zaradili pobednici Beogradskog polumaratona!
Kenijski atletičar Frensis Abong Kumva pobednik je polumaratonske trke održane danas u okviru Beogradskog maratona, dok je u ženskoj konkurenciji slavila njegova sunarodnica Valentina Džebet.Kumva je stazu dugu 21,0975 kilometara prešao za sat i 47 sekundi.
Dominaciju Kenijaca potvrdili su Kenedi Kimutai Kaptila i Vinsent Momanji. Kapitila je zauzeo drugo mesto rezultatom 1:02,26, dok je Momanji bio treći vremenom 1:03,07.
Zahvaljujući impresivnim rezultatima na novoj stazi, oboje su uspeli da uzmu maksimalan novčani iznos. Pravila su bila jasna – pobedniku 2.000 evra, drugoplasiranom 1.000, a treće mesto donosilo je 750 evra.
Ipak, organizatori su dodatno motivisali takmičare bonusom od 1.000 evra za obaranje rekorda staze. Kako su i Kumva i Džebet pomerili granice i postavili nova najbolja vremena, njihov konačni saldo popeo se na po 3.000 evra.