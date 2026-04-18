U muškoj trci pobedu je odneo Kenijac Abong Kumva rezultatom 1:00,47, dok je u konkurenciji dama najbrža bila njegova sunarodnica Valentina Džebet vremenom 1:10,47.

"Manifestacija je počela fantastično, upravo onako kako smo priželjkivali. Rezultati pokazuju da sve što smo planirali u prethodne dve godine ima smisla", rekao je Habuš.

On je istakao i da je promena trase, uz spuštanje elevacije za oko 240 metara, doprinela boljim rezultatima, ali i da Beograd ostaje izazovan za trkače.

"Beograd nikada neće biti lako osvojiti, to je svima jasno", naveo je Habuš.

Fotografije sa polumaratona, Beograd 18. april 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Direktor maratona najavio je i nastavak programa, uz trku na 10 kilometara i glavnu maratonsku trku koja će se održati u nedelju.

"Imamo nekoliko vrhunskih takmičara iz Afrike, ali i iz regiona. Očekujem da i u maratonu padnu dosadašnji rekordi", rekao je on.

Habuš je naglasio i veliki značaj manifestacije za prestonicu Srbije.

"Desetine hiljada ljudi duž staze pokazuju koliko je Beograd prepoznatljiv po ovom događaju. To je ono što obeležava proleće u gradu", zaključio je Habuš.

Penic.jpg
Treći jesenji beogradski polumaraton Izvor: Kurir