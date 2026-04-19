Završen je 39. Beogradski maraton.
39. Beogradski maraton
SENZACIJA MAKEDONCA NA BEOGRADSKOM MARATONU! Etiopljanin oborio rekord, a Dario napravio fenomenalan podvig u paklenoj konkurenciji!
Etiopljanin Gudeta Gada Gemsisa je pobednik Beogradskog maratona.
Gemsisa je napravio novi rekord staze sa vremenom 02.09.11.
Međutim, možda i veći podvig od toga je napravio Dario Ivanovski, trkač iz Severne Makedonije koji je u konkurenciji Afrikanaca zauzeo drugo mesto sa fantastičnim vremenom 02:09:35.
Kenijac Johana Erot je sa vremenom 02:09:55 zauzeo treće mesto iako je dugo bio lider trke.
U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja uključujući polumaraton i trku na 10 kilometara koje su održane u subotu.
