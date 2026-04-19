Etiopljanin Gudeta Gada Gemsisa je pobednik Beogradskog maratona.

Gemsisa je napravio novi rekord staze sa vremenom 02.09.11.

Međutim, možda i veći podvig od toga je napravio Dario Ivanovski, trkač iz Severne Makedonije koji je u konkurenciji Afrikanaca zauzeo drugo mesto sa fantastičnim vremenom 02:09:35.

39. Beogradski maraton, 19.4.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kenijac Johana Erot je sa vremenom 02:09:55 zauzeo treće mesto iako je dugo bio lider trke.

U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja uključujući polumaraton i trku na 10 kilometara koje su održane u subotu.

