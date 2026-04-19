ETIOPLJANI SU POKORILI BEOGRAD! Eden kompletirala trijumf svoje zemlje na maratonu u glavnom gradu Srbije
Ona je kroz cilj prošla za dva sata, 30 minuta i 21 sekundu i tako kompletirala trijumf Etiopljana pošto je u muškoj konkurenciji slavio njen sunarodnik Gada Germisa Gudeta.
Alemu Dadi se poput Gudete od rivalki odvojila između 35. i 40. kilometra, ali nije uspela da nadmaši rekorderku Rumunku Kristinu Pomaku, koja je 2001. godine do cilja došla za 2:29;44. Druga je bila Kenijka Rut Kepkoeč (2:31,07), dok je bronza završila oko vrata njene sunarodnice Karoline Čebiči (2:32,28).
Maratonskom trkom je stavljena tačka na dvodnevni događaj u Beogradu.
Prvog dana u polumaratonu su rekordima staze slavili Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet. Kumva je štopericu zaustavio na 1:00,47, a Džebet na 1:10,47 sati. Najbrži u trci na 10 kilometara bili su Rus Jurij Kotov (30:52) i Srpkinja Teodora Simović (35:44).
Više od 14.500 učesnika, od čega 4.500 stranaca iz čak 79 zemalja sveta je trčalo ulicama Beograda.
