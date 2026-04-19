Slušaj vest

Ona je kroz cilj prošla za dva sata, 30 minuta i 21 sekundu i tako kompletirala trijumf Etiopljana pošto je u muškoj konkurenciji slavio njen sunarodnik Gada Germisa Gudeta.

Alemu Dadi se poput Gudete od rivalki odvojila između 35. i 40. kilometra, ali nije uspela da nadmaši rekorderku Rumunku Kristinu Pomaku, koja je 2001. godine do cilja došla za 2:29;44. Druga je bila Kenijka Rut Kepkoeč (2:31,07), dok je bronza završila oko vrata njene sunarodnice Karoline Čebiči (2:32,28).

39. Beogradski maraton, 19.4.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Maratonskom trkom je stavljena tačka na dvodnevni događaj u Beogradu.

Prvog dana u polumaratonu su rekordima staze slavili Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet. Kumva je štopericu zaustavio na 1:00,47, a Džebet na 1:10,47 sati. Najbrži u trci na 10 kilometara bili su Rus Jurij Kotov (30:52) i Srpkinja Teodora Simović (35:44).

Više od 14.500 učesnika, od čega 4.500 stranaca iz čak 79 zemalja sveta je trčalo ulicama Beograda.

Beogradski maraton
Beogradski maraton
Bonus video:

Pobednički skok Angeline Topić Izvor: Kurir