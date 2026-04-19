Srbija je pobedila selekciju Slovenije rezultatom 34:14 na stadionu Vizelj park u Borči. Na poluvremenu je bilo 17:7 za domaćina.

Meč nije počeo idealno za Srbiju, pošto su gosti iz Slovenije prvi došli do prednosti. Ipak, Orlovi su brzo uhvatili ritam, konsolidovali igru i do odlaska na odmor napravili preokret. U tim trenucima posebno se istakao Antoan Jovović sa dva postignuta eseja.

Slovenački tim je u prvom poluvremenu imao više uspeha u skramovima, ali je kvalitet srpske ekipe postepeno dolazio do izražaja. Velike probleme odbrani gostiju zadavao je Milan Vesković, koji je bio izuzetno opasan po levom krilu.

Igru Srbije odlično su organizovali kapiten Janko Zemun Milinković i bek Igor Dejanović, dok je tandem Marko Gvozdenović – Predrag Keglić kontrolisao tempo utakmice. Značajan doprinos dali su i Relja Pećanac i Mirko Ranković u autima, dok su Vladimir Đukić, Petar Arnautović, Danijel Stojanović i Milan Marinković dominirali u oba pravca, i u odbrani i u napadu.

Ulazak rezervista doneo je dodatnu čvrstinu Srbiji u skramu, što je bilo ključno u nastavku. Drugo poluvreme proteklo je u potpunoj dominaciji domaćeg tima, koji je sigurnom igrom priveo meč kraju. Poseban trenutak viđen je u finišu kada je veteran Predrag Vraneš ispraćen ovacijama sa tribina.

U odsustvu selektora Morisa Luga, ekipu su sa klupe uspešno predvodili treneri Aleksandar Mihajlović, Aleksandar Nedeljković i Nemanja Babić.

Srbiju već 9. maja očekuje ključni duel protiv Austrije u gostima, u direktnoj borbi za plasman u viši rang takmičenja.

Izjave posle meča

Janko Zemun Milinković (kapiten):

"Dobili smo utakmicu, bilo je dosta publike i zbog toga smo posebno srećni. Osvojili smo pet poena iz ove pobede, što nam je bilo veoma važno. Želeli smo i bonus bod i uspeli smo u tome. Nedelja je bila teška bez selektora, ali smo odradili posao kako treba. Od ponedeljka mislimo samo o Austriji".

Vladimir Đukić:

"U početku smo bili malo opušteni i samouvereni, ali smo se brzo vratili u ritam. Videli smo da Slovenija nije nimalo laka ekipa. Borili smo se i rezultat je to pokazao".

Mirko Ranković:

"Prelepa utakmica, odlično vreme i atmosfera bez greške. Podrška među nama igračima bila je na visokom nivou. Prezadovoljan sam rezultatom, iako je mogao da bude i ubedljiviji. Sada idemo u Austriju po pobedu i plasman u viši rang".

