Veoma je burno u srpskom vaterpolu ovih dana.

Sada se oglasio i Vaterpolo savez Srbije i to sajtu "waterpoloserbia.org", a njihove reči prenosimo u celosti:

- Vaterpolo savez Srbije dužan je da bude precizan. Ne želimo da lišavamo javnost bilo koje informacije i zbog toga ćemo pismo jedanaest igrača koje je tokom jučerašnjeg dana stiglo na adresu Saveza objaviti u celosti, ali radi istine, dužni smo da napomenemo da nije u pitanju jedanaest aktuelnih reprezentativaca, već četiri aktuelna i sedam bivših.

Zbog čega ovo napominjemo? Na poslednjem takmičenju (kvalifikacije za Svetski kup), koje je vaterpolo reprezentacija Srbije igrala pod vođstvom Uroša Stevanovića, takođe sada već bivšeg selektora, ali tada aktuelnog, igrači Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Radomir Drašović (28), Nemanja Vico (31), Nikola Dedović (34), Viktor Rašović (32), nisu bili pozvani u reprezentaciju.

Da li nisu bili pozvani zbog svojih godina, loše forme, smene generacija ili nekog drugog razloga, mi u to ne želimo da ulazimo, ali želimo da konstatujemo da je to činjenično stanje i da se oni nisu našli na spisku tadašnjeg selektora Uroša Stevanovića.

Četiri igrača jesu bila pozvana, a od njih su trojica učestvovala na takmičenju, Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Đorđe Lazić (30), a Dušan Mandić (31) nije mogao da nastupa zbog povrede. Stoga smo smatrali da je javnost dužna da bude obaveštena i da, ako se već insistira na tome da su igrači reprezentativci, što svakako oni svi jesu bili u različitim periodima svoje karijere, da se onda precizno kaže ko su aktuelni, a ko bivši reprezentativci, jer je upravo Uroš Stevanović taj koji je o tome odlučivao kada je pravio spisak igrača za poslednje takmičenje na kojem je vodio reprezentaciju Srbije.

Pre objavljivanja pisma jedanaest igrača u celosti, želimo još da naglasimo da mi kao organizacija ni na jedan način ne želimo da učestvujemo u onome u šta se pretvorio jedan sasvim prirodan proces u sportskoj organizaciji poput vaterpolo saveza, a to je izbor rukovodstva koji se redovno odvija svake četiri godine i koji je protekao bez ikakvih trzavica, a pretvorio se u čist politički obračun i zloupotrebu sporta u političke svrhe.

Mi smo sportska, a ne politička organizacija i ko god od aktuelnih ili bivših vaterpolista, trenera ili članova Saveza, želi da se bavi politikom, ima na to potpuno pravo, ali ono na šta nema pravo jeste da koristi u te svrhe svoju sportsku, aktuelnu ili bivšu poziciju. Očigledna je želja i potpuno je jasno da neko pokušava da ostvaruje svoje političke ciljeve preko vaterpola i to potvrđuje način na koji je kao na dugme uključen jedan značajan deo političke javnosti. Vaterpolo savez u tome ne želi da učestvuje i osuđuje svaku zloupotrebu sporta u političke svrhe.

Sada u celosti i bez izmena objavljujemo pismo sedam igrača Radničkog (Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Nikola Dedović (34), Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Viktor Rašović (32)), jednog igrača Marseja (Radomir Drašović (28)), jednog igrača Jadrana (Đorđe Lazić (30)), jednog igrača Primorca (Nemanja Vico (31)) i jednog igrača Ferencvaroša (Dušan Mandić (31)):

„Poštovani,

Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni smatramo da je neophodno da se oglasimo povodom najnovijih dešavanja u našem Savezu.

Novi predsednik Saveza, Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspehe poslednjih nekoliko godina.

Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva I borbe.

Takođe, podsetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima od strane Slobodana Sorai njegovog tima ljudi u VK Novi Beograd, od zabrane treniranja, izbacivanja iz kluba, nedozvoljavanja igranja za reprezentaciju itd… Smatramo da su I tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu i kako bi se sprečio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

Naš tim kao najtrofenija reprezentacija Srbije zaslužuje predsednika saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i podstaći dalje osvajanje trofeja.

Ponosni smo na sve što smo ostvarili sa kapicom Srbije – na svaku utakmicu, svaku pobedu, ali I na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao tim. Kao aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni, verujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali ko smo i šta predstavljamo.

Poslednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta.

Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva I fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soro, današnjem predsedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspesima, ali isto tako i da u tome nije uspeo – što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cele naše nacije.

Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, doneli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi.

Ova odluka je bila veoma teška, jer je igranje za reprezentaciju za nas uvek predstavljalo najveću čast i privilegiju I san svakog mladog sportiste.

Ipak, smatramo da je neophodno da mi lično podignemo glas protiv svih onih koji žele da diskredituju i unište teško stečene uspehe vaterpolo reprezentacije zarad svojih ličnih interesa.

Takve osobe ne smeju biti na čelu najtrofenije reprezentacije u Srbiji.

Apelujemo na javnu podršku bivših i sadašnjih sportista, ljudi Iz sveta vaterpola, i svih onih kojima je stalo da vaterpolo savez ne ode u ruke onih koji iz svog ličnog nezadovoljstva i hira žele da obezvrede prošlost, a unište budućnost našeg najtrofenijeg sporta.

Igrači reprezentacije Srbije:

Kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović“ - stoji na sajtu waterpoloserbia.org.

