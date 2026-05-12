Slušaj vest

Talentovana odbojkašica Hena Kurtagić, jedna od najvećih nada srpske odbojke, otvorila je dušu i prvi put detaljno govorila o svom odrastanju, veri i neverovatnom putu do reprezentacije.

Hena je odrasla u Novom Pazaru u tradicionalnoj muslimanskoj porodici u kojoj su škola i disciplina oduvek bili na prvom mestu, sport tek kasnije dolazi u fokus.

U podkastu "Jerome Volleyball" otkrila je da je sasvim slučajno počela da trenira odbojku.

1/10 Vidi galeriju Reprezentativka Srbije u odbojci - Hena Kurtagić Foto: Screenshot, Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, OSSRB

"Dolazim iz malog grada u Srbiji i muslimanske porodice koja nije navikla na profesionalni sport. Prioritet je bila škola, a ne sport i nisam trenirala ništa. Ali, imala sam momenat kada sam morala početi nešto da igram, da vežbam, da imam neku aktivnost da bih dobila bolje ocene", kaže Hena i dodaje:

"Blizu kuće mi je bio odbojkaški klub. Dva ili tri minuta hoda. I pomislila sam: 'U redu, blizu je. Mogu da idem i mogu da se brzo vratim kući'. Samo sam počela i slagalica je sama počela da se slaže".

Ono što je posebno šokiralo mnoge jeste brzina njenog uspona – već nakon samo mesec dana treninga našla se na radaru reprezentacije mlađih selekcija. Bez iskustva, bez jasne pozicije, ali sa ogromnim potencijalom koji su treneri odmah prepoznali.

"Išlo je brzo i nisam imala vremena da razmislim da li to želim ili ne. I posle mesec dana, reprezentacija za devojke do 15-16 godina je došla u moj grad po prvi put ikad. Bila sam tamo i izabrali su visoke devojke među kojima sam bila i ja. Posle mesec dana treniranja odbojke završila sam na pripremama reprezentacije. Ludo! Nisam imala ulogu, poziciju... Ništa! I naravno, bilo je loše jer nisam znala kako da se postavim i da udarim loptu. Ali, sviđalo mi se jer sam upoznala neke nove ljude koje bez odbojke verovatno nikada ne bih upoznala. Imala sam jednog tako finog trenera... Dino Zoranić mu je ime. Sa njim sam radila dan i noć".

U istom razgovoru dotakla se i teme koja je izazvala veliko interesovanje – kako je usklađivala profesionalni sport i verske obaveze tokom Ramazana. Post, treninzi i iscrpljenost često su dolazili u isto vreme, a Hena priznaje da nije bilo nimalo lako.

"Kao muslimani smo imali naše praznike Ramazan i Bajram. Ramazan je praktično celodnevni post. Od trenutka kada Sunce izađe do trenutka kada zađe. Morate da postite, što znači bez hrane, pića, vode, bilo čega... Ne možete ni da trenirate u tom periodu. Kada Sunce zađe, možeš da jedeš i toliko si gladan da misliš da možeš mnogo da pojedeš. Ali, ne možeš. Ja bih jela i otišla na trening. To je bio haos. Trčali smo i igrali odbojku i u jednom trenutku sam pomislila: 'Želim da povraćam. Ne mogu više'. U ponoć! Imala sam mnogo smešnih trenutaka koji sada deluju kao lepe uspomene. I srećna sam što sam izabrala ovaj put jer sam mogla da odem na neki drugi sport koji bih možda volela, ali ne ovoliko", otkriva ova izuzetno simpatična devojka.

Karijera

Hena Kurtagić rođena je 27. avgust 2004. godine u Novom Pazaru.

Hena Kurtagić je jedna od najtalentovanijih mladih odbojkašica iz Srbije, koja je vrlo brzo nakon početaka ušla u sistem nacionalnih selekcija. Već kao tinejdžerka skrenula je pažnju na sebe i stigla do dresa seniorskog tima Srbije, sa kojim je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2023. godine.

Hena Kurtagić Foto: www.www.verovolley.com

Seniorsku karijeru je počela u ekipi TENT iz Obrenovca, odakle je 2023. prešla u francuski Nant. Od leta 2024. godine članica italijanskog tima Vero Volej.

Iako ima samo 22 godine,već se etablirala kao igračica velikog potencijala i važan deo budućnosti srpske odbojke.