Melese, pobednica prestižnih maratona u Hjustonu, Pragu i Šangaju, pripremala se za naredni nastup u Otavi, zakazan za 24. maj.

Tokom rutinskog treninga u Adis Abebi doživela je zdravstveni kolaps i hitno je prevezena u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da je spasu.

- Atletska federacija Etiopije izražava duboku tugu zbog iznenadne smrti ove herojske atletičarke i upućuje saučešće porodici, prijateljima i navijačima - navodi se u saopštenju.

Jedan od najvećih rezultata u karijeri ostvarila 2015. godine kada je uz trijumfe u Hjustonu i Pragu zauzela drugo mesto na čuvenom Čikaškom maratonu.