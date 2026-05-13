Vest da je legendarni srpski vaterpolista, Filip Filipović, završio karijeru potresla je svet vaterpola.

Filip Filipović

Filipović je u Sjedinjenim Američkim Državama stavio tačku na jednu od najvećih karijera u istoriji ovog sporta i to - na svoj način! Peharom, golom za pobedu i MVP trofejom! Više o tome možete pročitati na linku ispod, a u nastavku teksta otkrićemo vam jednu veoma zanimljivu priču - selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, svojovremeno je želeo da otme Filipovića i privoli ga da igra za "barakude".

Tucak se prvo obratio Filipoviću i u šaljivoj video-poruci tokom gostovanja na televiziji "Insajder" rekao je da je srpskog asa mnogo voleo, iako mu nije donosio puno radosti.

- Šta reći o mom dragom Fići. Pre svega, jedna veličanstvena karijera velikog sportiste, momka, mnogo sam ga voleo iako mi je bio suparnik. Iako je čovek koji mi je na neki način odneo neke sportske radosti u životu. Jedan vrhunski momak, sportista, imao sam privilegiju da delim teren, u smislu trenera protiv igrača, koji je ostavio veliki trag u svetskom vaterpolu - rekao je Tucak, pa se osvrnuo na pokušaj da Filipovića privoli da igra za Hrvatsku:

- Imao sam želju da kada je prekinuo da igra za Srbiju, molio sam ga ako ima ikoga u hrvatskom pokolenju da uzme hrvatski pasoš i da igra za Hrvatsku. Nije to prihvatio, to mu zameram strašno. Volim ga puno i iza njega je strašna karijera. Mora biti ponosan na nju. Kao suparnik i čovek koji je igrao protiv njega sam ponosan šta je dao srpskom i svetskom vaterpolu. Zauvek će ostati veliki dečko koga ću rado viđati u životu, kao što smo se lani videli u Dubrovniku sa Suknom.

Za sam kraj, selektor Hrvatske imao je jasan savet za sveže penzionisanog asa, ali i ljude iz vaterpola.

- Fićo će za mene zauvek biti veliki čovek i neka uživa u penziji, neka se posveti vaterpolu, sportu su potrebni ljudi kao on. Uveren sam da može još dati vaterpolu kao trener, direktor, šta god izabere. Ima moje veliko da - zaključio je Tucak.

Filipovićeva poslednja poruka

Legendarni Filip Filipović odigrao je svoj poslednji meč i od aktivnog igranja se, kao što smo već naveli, oprostio - kao šampion! Los Anđeles Atletik klub je osvojio zlato na Nacionalnom prvenstvu SAD pobedom nad ekipom Olimpik klub rezultatom 16:15 nakon peteraca, a Filipović je bio najbolji na terenu - dao je četiri gola u regularnom delu, pa je realizovao i pobednički peterac i otišao u penziju sa stilom.

Naravno, dobio je i MVP prinznanje, a po završetku meča otvorio je dušu.

- Nećete me više videti u bazenu, da. To je to. Odlučio sam. Nisam želeo da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao, nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Poslednji šut, poslednji gol za klub. Ovi momci su bili neverovatni i ponosan sam što sam ih vodio do kraja - rekao je emotivni Filipović, pa dodao:

- Hajde da kažemo da je ovo jedno od finala za koje se živi. Iskreno, nisam očekivao ovakvu utakmicu. Znali smo da će biti fizički teško, i da oni neće odustati. Ali nismo ni mi odustajali, znali smo da moramo da ih pritisnemo, da igramo onako kako oni igraju. Iskreno, nisam očekivao da će penali odlučivati. Ali kao što sam rekao ranije, ovo je verovatno najbolje što je svetski vaterpolo video poslednjih meseci. Zahvalan sam na tome što sam bio deo ovog kluba, ovo je moja poslednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako.

Otkrio je i šta će mu najviše nedostajati.

- Verovatno ovaj osećaj koji imam sad, energija. Ne nedostaju mi golovi, titule... Jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Biće vaterpolo, ali je drugačije od igranja u bazenu.

Tokom bogate karijere Filip Filipović je stvarno osvojio sve! Između ostalog, tu su dva olimpijska zlata, dve titule prvaka sveta i šest Evrope, uz još mnogo medalja koje je osvojio sa Srbijom.

Ništa manje uspešan nije bio ni igrajući za Partizan, Pro Reko, kragujevački Radnički, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd. U završnoj fazi karijere igrao je u Kuvajtu i Sjedinjenim Američkim Državama.

