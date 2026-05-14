Prvi meč finala plej-ofa igra se u subotu 16. maja od 20.30 u Kragujevcu, a serija se igra na tri pobede.

"Naš tim dočekaće Novi Beograd u prvom meču finala, za koji verujemo da će biti spektakl kakav zaslužuje zemlja olimpijskih i evropskih šampiona. Želimo ovom prilikom da apelujemo na sve navijače da najpre na bazen dođu na vreme, jer će na ulazu biti rigorozna kontrola, kako se na bazen ne bi unosili predmeti nedozvoljeni Zakonom o sportu.

KVK Radnički posebno apeluje na fer i sportsko navijanje. Strogo je zabranjeno ubacivanje bilo kakvih predmeta sa tribina ka bazenu, kao i vređanje službenih lica na utakmici.

Uvereni smo da će vaterpolo publika u našem gradu još jednom pokazati gostoprimstvo, srčanost i srdačnost. Neka pobedi vaterpolo i bolji rival!", navodi se u saopštenju VK Radnički.