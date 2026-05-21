Jedan od najvećih tenisera svih vremena, proslavljeni Španac Rafael Nadal, u intervjuu za špansku "Marku" bez zadrške je govorio o fizičkim i mentalnim mukama koje su pratile njegovu karijeru.

Legendarni as priznao je da je cena uspeha bila daleko teža nego što je javnost ikada mogla da nasluti.

Nadal, koji je zajedno sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom obeležio "zlatnu eru" svetskog tenisa, danas uživa u penzionerskim danima, ali je odlučio da kroz dokumentarni film prikaže ono što se dešavalo iza kulisa njegove velike karijere. Kako kaže, tek sada je bio spreman da otvori sve teme o kojima je godinama ćutao.

Iskusni Španac priznaje da mu snimanje u početku nije padalo lako.

"Navikao sam na kamere tokom karijere, ali ne i na toliku prisutnost u privatnom životu. Na početku sam se baš mučio, bilo mi je teško da se otvorim. Možda sam zato i izbegavao ovakav projekat sve do kraja karijere", iskreno je rekao Nadal.

Međutim, dokumentarac ne beži od najtežih trenutaka – onih koji su, kako Nadal kaže, oblikovali njegovu sudbinu, ali i ostavili posledice na njegovo telo.

Otkrio je da je godinama igrao uz pomoć specijalnih medicinskih rešenja, koja su mu omogućila da ostane na terenu, ali su istovremeno imala ozbiljan uticaj na njegovo zdravlje.

""Imao sam zdravstvene probleme u većem delu karijere, ali svi imamo poreklo i nešto što nas opisuje. Rešenje, da bih uopšte mogao da igram tenis i ono što mi je dozvolilo da igram sa povredom bio je poseban uložak koji sam nosio. Ali, to je uništilo ostatak mog tela. Mislim da su od toga počeli svi moji problemi, iako mi je to dozvolilo da imam dugu karijeru.", priznao je španski as.

Posebno emotivan bio je deo ispovesti u kojem je govorio o konstantnom bolu i borbi sa tabletama protiv bolova, kao i o situacijama u kojima je, kako kaže, bio primoran da sam donosi odluke o granicama izdržljivosti.

"Živeo sam u stalnom bolu. Svađao sam se sa fizioterapeutima oko tableta protiv bolova i da li ih uzimati. Onda je došao dan kada smo raspravljali oko toga šta je granica između lošeg i dobrog i da sam ja taj koji odlučuje da li će da pije te tablete i u kojoj količini. Oni praktično ništa od toga nisu znali, jer mi je bilo neprijatno da pitam za to svaki dan, kada znam da se ljudi ne slažu sa mnom. Iz moje tačke gledišta bilo je - ili ću to da radim ili neću da igram tenis. Kada sam rekao da postoji mala granica između dobrog i lošeg ,mislio sam baš na to. Znao sam koliko je štetno i zbog toga sam imao i perforaciju u crevima dva puta zbog tih tableta. Ali, da nisam to radio, imao bih drugačiju karijeru", objasnio je Nadal.

Jedan od najšokantnijih opisa iz dokumentarca odnosi se na period kada je, kako tvrdi, imao ozbiljne zdravstvene i fizičke krize.

"Bio sam potpuno izgubljen u tom periodu… kao da sam se davio u sopstvenoj pljuvački. Posetio sam psihologa posle toga i ona mi je otkrila ono što sam već znao. Pitao sam se šta je moj problem, onda sam otišao kod fizijatra koji mi je dao lekove koji su mi pomogli da napredujem u razmaku od samo nekoliko meseci. Mislim da je to to.", otkrio je Nadal, opisujući koliko je situacija bila ekstremna.

Govorio je i o psihološkim padovima, terapijama i promenama u timu, uključujući dolazak, kao i emotivni odnos sa stricem i dugogodišnjim trenerom, za kojeg ističe da je imao ključnu ulogu u njegovoj karijeri.

Iako dokumentarac donosi mnogo nepoznatih detalja, Nadal poručuje da mu cilj nije bio senzacija, već istina.

"Ako već pričaš priču, moraš da kažeš kako zaista jeste. U suprotnom, nema smisla", zaključio je španski teniski gigant.