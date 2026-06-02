Slušaj vest

Nekadašnji osvajač Vimbldona Goran Ivanišević ponovo se našao u centru ozbiljne pravne priče. Protiv proslavljenog hrvatskog tenisera još krajem 2024. godine podneta je krivična prijava zbog sumnje na utaju poreza, a prijavu je podnela njegova bivša supruga Tatjana Dragović.

Prema navodima hrvatskog nedeljnika Nacional, Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu zvanično je potvrdilo da vodi istragu koja se odnosi na sumnju da je Ivanišević izbegao plaćanje oko 1,2 miliona evra poreza. Kao jedan od ključnih dokaza dostavljeni su izvodi sa zajedničkog računa bivših supružnika u Monaku, preko kojeg su, kako se navodi, prolazile višemilionske uplate ostvarene tokom njegovog trenerskog angažmana (radio i sa Novakom).

1/6 Vidi galeriju Goran Ivanišević i Novak Đoković Foto: Starsport

Ceo slučaj dodatno je dobio na težini nakon nedavne prvostepene presude u građanskom postupku koji je upravo Ivanišević pokrenuo protiv Tatjane Dragović. Bivši teniser je od nekadašnje supruge potraživao 2,47 miliona evra, tvrdeći da je reč o neizmirenom dugu sa pomenutog računa. Međutim, sud nije prihvatio njegove navode.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da tokom postupka nije dostavljena kompletna finansijska dokumentacija koja bi mogla da potvrdi njegove tvrdnje. Sudsko veštačenje, koje je trebalo da rasvetli tokove novca između bivših supružnika, nije moglo da bude sprovedeno u punom obimu jer Ivanišević nije predao tražene bankovne izvode, dok je Dragović potrebnu dokumentaciju dostavila.

Iz zagrebačkog tužilaštva poručuju da je istraga i dalje u toku i da se, u skladu sa zakonom, vodi pod oznakom tajnosti. Kako navode, konačna odluka biće doneta tek nakon što budu utvrđene sve relevantne činjenice i prikupljeni potrebni dokazi.

U međuvremenu, sudski spisi postali su dodatni predmet interesovanja javnosti, jer se upravo u njima nalaze podaci koji bi mogli da budu značajni i za krivični postupak. Nacional tvrdi da dokumentacija koja je završila pred sudom otvara nova pitanja o visini prihoda koje je Ivanišević ostvarivao i načinu na koji su ti prihodi prijavljivani nadležnim institucijama.

1/7 Vidi galeriju Goran Ivanišević Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram, Printscreen/Happy, EMPICS Sport / PA Images / Profimedia

Posle više od tri godine trajanja parnice, sud je zaključio da nije dokazano postojanje ugovora o zajmu na koji se Ivanišević pozivao u tužbi protiv bivše supruge. Ipak, privremena mera blokade računa Tatjane Dragović ostaje na snazi sve do pravosnažnosti presude.

Podsetimo, Ivanišević je do marta 2024. godine bio trener Novaka Đokovića. Njihova uspešna saradnja trajala je gotovo pet godina, tokom kojih je srpski teniser osvojio čak 12 grend slem titula. Rastanak je protekao u prijateljskom tonu, a Đoković se tada od svog dugogodišnjeg saradnika oprostio emotivnom porukom u kojoj je istakao da su, osim velikih sportskih uspeha, zajedno prošli i kroz mnogo izazovnih i nezaboravnih trenutaka.

1/6 Vidi galeriju Tatjana Dragović Foto: Instagram/tatjana_dragovic, EMPICS Sport / PA Images / Profimedia