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Nekadašnja najbolja teniserka sveta uslikana je tokom opuštene šetnje kroz slikovite ulice jednog od najluksuznijih mesta na italijanskoj rivijeri. Međutim, ovog puta pažnju nije privukao samo njen besprekorno elegantan stajling, već i društvo u kojem se našla.

Uz Anu je sve vreme bila njena kuma i dugogodišnja prijateljica Minja Najdanovski, ali su se na fotografijama našli i drugi članovi društva, među kojima je bio i jedan poznati muškarac čiji je identitet mnoge zaintrigirao.

Ana i Džek: Prijatno ćaskanje
Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reč je o Džeku Savoretiju, britanskom kantautoru i muzičaru italijanskog porekla, koji je godinama u braku sa britanskom glumicom i slikarkom Džemom Pauel.

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Fotografi su zabeležili razgovore Ivanovićeve i pevača, njihovu šetnju kroz centar Portofina i trenutke provedene u opuštenoj atmosferi.

Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot

I više od godinu dana nakon što je pukao njen brak sa Bastijanom Švajnštajgerom, gde god da se pojavi, Ana Ivanović privlači ogromnu pažnju. A najnovije fotografije iz Italije još jednom su pokazale da javnost ne propušta nijedan detalj iz života srpske teniske princeze.

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram