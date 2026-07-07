"SVE DOK MU JE TELO U DOBROM STANJU..." Legenda nema dilemu - Novak Đoković ima ozbiljne šanse da osvoji Vimbldon!
Tomi Has je u poznim karijernim danima igrao polufinale Vimbldona (2009, poraz od Federera) - a uz učešće barem u četvrtfinalima svih Grend Slemova, drugo mesto na ATP rang-listi i 15 osvojenih titula u eri velikana dve generacije (Agasi, Sampras – Velika četvorka) jedan je od igrača čiji teniski legat se pamti. Direktor nezvaničnog “petog Slema” – Mastersa u Indijan Velsu – uvek je zanimljiv sagovornik za svetske medije…
Počinjemo razgovor pitanjem: “Koliko se odsustvo Karlosa Alkaraza odrazilo na ovogodišnji Vimbldon?”
Tomi Has: “Strahovito nam nedostaje Karlos, velika šteta što nije tu, jedan od igrača u čijoj igri svi uživamo, koja nam oduzima dah i čije rezultate iz poslednjih 3-4 godina izuzetno cenimo. Naravno, želimo mu brz I potpun oporavak i povratak na turneju – ali istovremeno ove okolnosti daju priliku mnogim drugim igračima da napokon dožive svoj san. Imamo Sašu Zvereva, osvajača Rolan Garosa – kome je sigurno pomoglo to što Karlos nije bio na turniru, zatim zato što je Siner rano ispao i što mu se osmehnuo žreb – bez obzira na to što je I dalje morao da pobedi puno odličnih takmičara. Možda će i ovde to biti slučaj, jer Karlosovo odsustvo sigurno ponovo otvara žreb, i iako su ovde SIner i Đoković konkurentni - čeka ih potencijalno direktni susret u polufinalu. U četvrtfinalu nam je i Štruf, što je fantastičan prvenac za igrača u tom životnom dobu – I to potvrđuje koliko je ovo jedinstven i nepredvidiv sport. Puno toga u tenisu se dešava “između vaših ušiju”, i ako uspete da opstanete u turniru iz dana u dan – sve biva moguće. To je priča i sa Arturom Ferijem (posebno pozvanim, prim.aut.), čiju jučerašnju pobedu nad Dimitrovom ni jedan ekspert ne bi mogao da prognozira – ali to je moć našeg sporta, pogotovo kada igrate pred svojim Centralnim terenom I publikom”, prenosi nam Has.
Kakvi su izgledi Novaka Đokovića da osvoji svoju toliko željenu 25. titulu ovde?
“Da budemo iskreni, nije igrao puno turnira ove sezone, a to je važan indikator budućih uspeha koji često posmatram. Ume da se desi da – kada meč uđe u tesne momente – nešto usfali u vašoj igri što ste inače imali kada igrate punu sezonu. Ipak – on to dobro zna, poznaje sve tajne ove igre, drži besprekoran račun o svim faktorima – i nikada ga ne smete otpisati. Ako postoji neko ko praktikuje maksimalnu preciznost, ništa ne prepušta slučaju i biva potpuno posvećen – to je on. Svestan je svojih šansi, i sve dok god mu je telo u dobrom stanju i oporavak zadovoljavajući – uz besprekorno izvođenje udaraca koje i ove godine vidimo – sve je moguće sa njim”, ističe nemačka legenda.
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