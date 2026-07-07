Tomi Has: “Strahovito nam nedostaje Karlos, velika šteta što nije tu, jedan od igrača u čijoj igri svi uživamo, koja nam oduzima dah i čije rezultate iz poslednjih 3-4 godina izuzetno cenimo. Naravno, želimo mu brz I potpun oporavak i povratak na turneju – ali istovremeno ove okolnosti daju priliku mnogim drugim igračima da napokon dožive svoj san. Imamo Sašu Zvereva, osvajača Rolan Garosa – kome je sigurno pomoglo to što Karlos nije bio na turniru, zatim zato što je Siner rano ispao i što mu se osmehnuo žreb – bez obzira na to što je I dalje morao da pobedi puno odličnih takmičara. Možda će i ovde to biti slučaj, jer Karlosovo odsustvo sigurno ponovo otvara žreb, i iako su ovde SIner i Đoković konkurentni - čeka ih potencijalno direktni susret u polufinalu. U četvrtfinalu nam je i Štruf, što je fantastičan prvenac za igrača u tom životnom dobu – I to potvrđuje koliko je ovo jedinstven i nepredvidiv sport. Puno toga u tenisu se dešava “između vaših ušiju”, i ako uspete da opstanete u turniru iz dana u dan – sve biva moguće. To je priča i sa Arturom Ferijem (posebno pozvanim, prim.aut.), čiju jučerašnju pobedu nad Dimitrovom ni jedan ekspert ne bi mogao da prognozira – ali to je moć našeg sporta, pogotovo kada igrate pred svojim Centralnim terenom I publikom”, prenosi nam Has.