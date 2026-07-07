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Fabio Fonjini je jedan od najkontroverznijih tenisera svoje generacije ( a to je i Novakova, Marejeva...) – pogotovo na Vimbldonu, gde je jednom u afektu rekao da ga “treba bombardovati”. Ipak, te gluposti su (skoro) zaboravljene, I danas je sjajno videti Italijana pred njegovo prvo učešće u ovdašnjem turniru legendi u dublu.

Primećeno je njegovo postovanje na društvenim mrežama na temu ponosa što Italija ima troje četvrtfinalista na Vimbldonu (Siner, Koboli, Paolini) – pa ga pitamo da li smo ga dobro razumeli da je to “normalna stvar”?

“Lep je to osećaj, zar ne? U moje doba – kada dođete do četvrtfinala je bilo isto kao da ste osvojili bilo koji turnir. U ovom periodu uživamo u uspesima italijanskih tenisera svake nedelje – Janik je braneći šampion i broj 1, Koboli je ponovo u Top 10 i finalista Rolan Garosa, Arnaldi je igrao polufinale u Parizu, Beretini ponovo izgleda spreman za najveće uspehe. Ne mogu da odredim razloge što je to tako danas. U Italiji je fudbal uvek imao primat, sada imamo i Antonelija u Formuli 1 – ali ono što čine Janik i družina iz nedelje u nedelju ima sjajan kontinuitet, i presrećan sam zbog toga”, kaže nam “Fonja”.

Foto: Starsport©

Kakve šanse daje sunarodnicima u četvtrfinalu?

“Koboli igra protiv Ferija – momka sa kojim sam igrao na Čelendžeru pre 3-4 godine i prepoznao veliki kvalitet. Teško je igrati protiv domaćeg igrača koji živi svoj san i nema šta da izgubi, iako su mu šanse visoke. Janik je – naravno – glavni favorit turnira, i tu nema puno da se doda. Paolini igra protiv Marte Kostjuk – i to će biti lep meč. Odličan uspeh za naš tenis – u svakom slučaju”, kaže nam on.

A onda stvar preuzimaju srpski mediji: “Nismo čuli da spominjete ime mladog igrača koji takođe puno obećava – Novaka Đokovića…”

“Nisam, jer ja njega nikada ne spominjem – i ne volim ga više”, na trenutak drži “ozbiljnu facu” Fabio – ali onda širi osmeh “od obraza do obraza”.

“Sa ljudima poput njega – nikada ne znate na čemu ste. Pre olimpijade sam govorio da nema šanse da je osvoji – a onda ste videli kako je odigrao protiv Karlosa u finalu. Novak i ja smo ista generacija, odrasli smo igrajući tenis zajedno, imam samo najviša očekivanja za njega i od srca mu želim da osvoji još jedan Grend Slem”, ističe Fabio.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

“Mislim da je to najviše što može da učini u ovom trenutku, i da je to glavni razlog zbog kojeg igra – između ostalih. On je izuzetan takmičar, po statistici najbolji svih vremena u našem sportu. Takođe, lično mislim da on smatra da može da ga osvoji – i da je Vimbldon turnir na kome može da dobije skoro svakoga. Iskreno mu želim svu sreću u svim njegovim planovima i nastojanjima”, dodaje on.

“Koliko vam nedostaje turneja – a zbog čega vam je drago da više niste aktivni?”

“Trenutno mi uopšte ne nedostaje. Kao što kažem – vreme leti, ali je već godinu dana prošlo… Malo mi nedostaje takmičenje, ali mi uopšte ne nedostaju treninzi i putovanja – što sam zaista zamrzao. Eto, pre nekoliko nedelja smo išli na porodični odmor – i već posle drugog sata u letu od 10 sam bio nestrpljiv da što pre sletimo. Ukratko – lepo je i ovako, bez turneje”, zaključuje sa osmehom osveženi Fabio Fonjini.

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