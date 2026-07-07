Mučio se Italijan u ovom meču za svaki poen, a do brejka u prvom setu došao je tek u samoj završnici - u 11. gemu. Drugi set je bio uzbudljiviji, oba tenisera su već na startu razmenila brejkove i set uvela u taj-brejk. Naravno, više kvaliteta i koncentracije imao je Siner koji je rezultat u setovima povisio na 2:0.