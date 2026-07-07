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Italijanski teniser Janik Siner slavio je nad nemačkim igračem Janom Lenardom Štrufom sa 7:5, 7:6 (7-4), 6:3 i plasirao se u polufinale Vimbldona.

Prvi reket sveta sada čeka boljeg iz duela Đoković - Ože-Aljisim.

Mučio se Italijan u ovom meču za svaki poen, a do brejka u prvom setu došao je tek u samoj završnici - u 11. gemu. Drugi set je bio uzbudljiviji, oba tenisera su već na startu razmenila brejkove i set uvela u taj-brejk. Naravno, više kvaliteta i koncentracije imao je Siner koji je rezultat u setovima povisio na 2:0. 

Treći set bio je rutina za Janika -  brejkom u osmom gemu slomio je otopr Nemca i obzebedio polufinale grend slema u Londonu.

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir