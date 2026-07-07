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U očekivanju meča dana Đoković - Ože Alijasim, Srbija ima zbog čega (već) da slavi!
Naime, u njenom prvom meču u dublu juniorki na ovogodišnjem VImbldonu, Nišlijka Anastasija Cvetković je sa novom partnerkom - Ruskinjom Berežinom - savladala veoma neugodnu prepreku u vidu para Čehinje Hetlerove i Kineskinje Šao.

Pobeda od 6:2 6:4 nije ostvarena lako, u svakom gemu se bukvalno rezultat kretao u oba smera - a vetar na terenu 10 nije omogućavao nesmetanu igru na višem nivou. Uz to, Kineskinja Šao je izuzetno visoka levoruka igračica, koju je bilo veoma teško probiti na mreži i proći na osnovnoj liniji.

Ipak, iskustvo i "slovenski duh" odneli su prevagu nad protivnicama, i pružili nam razlog za uvodno radovanje pred Novakov nastup na kraju dana na Centralnom terenu.

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