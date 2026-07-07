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Vilijams se prošlog meseca vratila na teren posle pauze od gotovo četiri godine i igrala je u dublu na Kvinsu sa Kanađankom Viktorijom Mboko i u Berlinu sa Čehinjom Karolinom Muhovom.

Ona je dobila specijalnu pozivnicu organizatora Vimbldona za učešće u singlu, kao i u dublu zajedno sa starijom sestrom Venus.

Osvajačica 23 grend slem titule izgubila je u prvom kolu posle tri seta od Australijanke Maje Džoint, u tom meču je povredila koleno, pa nije mogla da igra u dublu.

US open počinje 23. avgusta u Njujorku, a jedna od najboljih teniserki svih vremena 44-godišnja Vilijams želi da igra mečeve kako bi se pripremila za taj grend slem turnir, jer se očekuje da će dobiti specijalnu pozivnicu ukoliko se oporavi od povrede.

"Ona želi da pokuša da nastavi. Sve je na njoj. Procenjujemo sve što želi sada da uradi. Ima mnogo stvari koje mora da razmotri, njenu porodicu, njene poslove. Ali njen cilj je da nastavi", rekla je Rene Stabs, trener Serene Vilijams, preneo je Skaj.

"Videli smo koliko dobro i dalje može da servira, koliko dobro i dalje može da udara lopticu. Da je imala još nekoliko mečeva, možda bi joj to pomoglo, ali želela je to da uradi u dublu. Potpuno zavisi od nje i kako se fizički oseća, znamo da koleno mora da se smiri. Ali znam da će želeti da odigra nešto pre Ju Es opena", dodala je Stabs.

U avgustu, pre Ju Es opena, igraće se dva turnira iz serije 1000, u Torontu i Sinsinatiju.

(Beta)