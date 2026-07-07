Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se danas u četvrtfinale Vimbldona u Londonu, pošto je pobedio 14. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle četiri seta, 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.
VIMBLDON
POSLE BITKE OD DVA DANA: Zverev u četvrtfinalu Vimbldona
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Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata i 25 minuta. Taj meč je počeo u ponedeljak, ali je prekinut pri rezultatu 6:4, 7:5, 3:3 i završen je ovog popodneva.
Aleksander Zverev u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Maximilian Haupt / AFP / Profimedia
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Zverev je u prva dva seta napravio po brejk i poveo je 2:0 u setovima.
Kada je meč nastavljen, u osmom gemu trećeg seta Lehečka je napravio brejk za 5:3, posle toga je osvojio gem na svoj servis i osvojio je treći set.
U četvrtom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 8:6, posle treće meč lopte.
Njegov protivnik biće američki teniser Tejlor Fric.
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