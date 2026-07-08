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Posle epske pobede nad Feliksom Ože-Alijasimom Novak Đoković nastavio je pohod ka novoj tituli na Vimbldonu, a isplivala je neverovatna koincidencija.

Kada god se igra svetsko prvenstvo u fudbalu, srpski as osvaja najprestižniji teniski turnir na svetu! Tako je bilo 2014, 2018. i 2022. godine, pa se mnogi pitaju da li istorija ponovo piše isti scenario...

Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Prvi put to se dogodilo 2014. godine. Novak je u spektakularnom finalu srušio Rodžera Federera i ponovo zaseo na tron svetskog tenisa, dok je samo nekoliko dana kasnije fudbalski svet gledao kako Nemačka osvaja titulu prvaka sveta u Brazilu.

Četiri godine kasnije - ista priča! Posle velikog povratka nakon problema s povredom, Đoković je 2018. ponovo pokorio londonsku travu savladavši Kevina Andersona u finalu. Gotovo istovremeno završio se Mundijal u Rusiji, gde je Francuska podigla pehar namenjen najboljoj reprezentaciji sveta.

A onda je stigla 2022. godina i još jedno neverovatno poklapanje. Novak je osvojio sedmu titulu na Vimbldonu pobedom protiv Nika Kirijosa, potvrdivši da je kralj najprestižnijeg teniskog turnira. Nekoliko meseci kasnije Lionel Mesi i Argentina ispisali su istoriju osvajanjem Svetskog prvenstva u Kataru.

Tri Mundijala, tri Vimbldona, tri Novakova trijumfa! Ova statistika izazvala je veliku pažnju među navijačima širom sveta, koji se pitaju da li postoji neka posebna veza između najvećeg fudbalskog takmičenja i Đokovićevih uspeha na londonskoj travi.

Poznato je da Novak obožava velike izazove i da upravo na Vimbldonu često igra svoj najbolji tenis. Njegova mentalna snaga, iskustvo i neverovatna sposobnost da podnese pritisak učinili su ga jednim od najuspešnijih igrača u istoriji ovog turnira.

Novak Đoković
Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Zato mnogi već sada sa osmehom komentarišu ovu neobičnu tradiciju. Kad god svet stane zbog Mundijala, Novak kao da pronađe dodatnu inspiraciju da podigne pehar na Centralnom terenu Vimbldona.

Da li je reč o pukoj slučajnosti ili o još jednom neverovatnom podatku koji potvrđuje veličinu srpskog asa? Jedno je sigurno - spoj Mundijala i Vimbldona u poslednjih deset godina gotovo je nezamisliv bez Novaka Đokovića na pobedničkom postolju.

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