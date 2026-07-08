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“Bilo je puno emocija tokom ovog meča, puno tenzije, puno svega, puno oscilacija u svakom pogledu i ne bih sada ulazio u detalje. Pod takvim pritiskom kada čovek igra, svašta nešto se dešava”, ističe on i potom dodaje:

“Važno je na kraju uzdignute glave izaći sa terena, bilo posle poraza ili posle pobede. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo da budem deo ovakvog epskog, istorijskog meča, gde sam sa 14 godina mlađim momkom igrao pet sati, u 39. godini. Ponekad i sam sebe moram da podsetim da je to stvarno izvanredno. Ne želim i ne volim o sebi da pričam u superlativima i da sebe hvalim, ali moram biti ponosan na ovakav rezultat, na ovakvo iskustvo, na ovakav napor i energiju koja je uložena”, kaže nam on.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Izazovi sa povredom su nas sve zabrinuli krajem prvog seta, o čemu Novak govori sledeće:

“Situacija se puno promenila u poslednje dve godine kada je telo u pitanju i gotovo svaki dan su tu neke poteškoće i neke nove stvari s kojima moram da se nosim. Iskreno, ne pamtim kada sam poslednji put odigrao jedan meč potpuno zdrav. Tim pre je ova pobeda još veća, jer samo mi u timu znamo kakvo je bilo zalaganje. Mogu da kažem da sam jako ponosan i, naravno, uzbuđen zbog ovakvih doživljaja koje sam imao na terenu”, kaže on, i vraća se na meč:

“Kao što rekoh, puno je uspona i padova u ovakvim mečevima i jako je teško održati koncentraciju pet sati, pogotovo protiv 15 godina mlađeg protivnika koji je treći ili četvrti na svetu, motivisan i igra možda tenis života. To nije ništa novo za mene, ali, s druge strane, ovi izazovi postaju sve veći i veći i moram mnogo više da se trošim da bih ovakve mečeve pobeđivao. Naravno, imao sam brejk prednosti u četvrtom setu, pa jedan prilično slab servis gem u kojem sam je ispustio i dao njemu krila. Vratio se i na ovom nivou je nedopustivo da imate takve padove, jer se oni odmah kažnjavaju. “

Uspeo je Novak da "preživi" ovu borbu i na kraju iz iste izađe kao pobednik.

“Ali eto, na kraju sam uspeo da izvučem i fizički, i emocionalno, i psihički. Bio je to jedan od najzahtevnijih mečeva u poslednje vreme, iskreno. Mislim da je najduži koji sam ikada igrao na Vimbldonu. Sve u svemu, kada se podvuče crta, sa 39 godina igrati na način na koji igram i posle pet sati pobediti ovakvog favorita turnira zaista je izvanredno. Želim da sa tim zaspim večeras,” uz osmeh završava Novak.