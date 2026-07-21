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Posle burnog perioda i razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana Ivanović retko govori o privatnom životu. Upravo zato njeno gostovanje u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka", čiji je domaćin proslavljeni hrvatski fudbaler i trener Slaven Bilić, izazvalo je veliku pažnju u regionu.

Bivša najbolja teniserka sveta iskreno je govorila o životu koji danas vodi daleko od teniskih terena, ulozi majke i odluci da se povuče iz profesionalnog sporta dok je još mogla da igra na vrhunskom nivou.

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot

Ana je otkrila da je Palma de Majorka postala njen dom još tokom igračke karijere i da danas upravo tamo uživa u mirnijem životu sa sinovima Lukom, Leonom i Teom.

"Da, deca idu u školu, ovde živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta napolju, vreme je lepo tokom cele godine, imam tri dečaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične" rekla je Ana Ivanović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Nekadašnja osvajačica Rolan Garosa osvrnula se i na kraj svoje blistave karijere. Iako priznaje da joj nedostaje osećaj izlaska na najveće svetske terene, ističe da nijednog trenutka nije požalila što je odlučila da zatvori to poglavlje života.

"Ne, mislim da ta vrsta adrenalina ne može da se ponovi. Taj osećaj kada igraš na velikom turniru, na Centralnom terenu, ta vrsta adrenalina je nenadmašna", izjavila je Ana, pa nastavila:

"Nije bio lak korak, nije bilo lako ostaviti tenis, to je moj život od pete godine, prva ljubav, nešto što sam volela i bila vrlo dobra u tome. Imala sam osećaj da je to pravi momenat za mene. Želela sam nešto drugo, da krenem nekim drugim putem koji sam videla. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, fale mi turniri, takmičenje, taj adrenalin, ali ne žalim zbog odluke, srećna sam što sam tu gde sam sada".

Ivanovićeva je tako prvi put posle turbulentnog perioda u privatnom životu otvoreno govorila o svakodnevici, porodici i novom poglavlju koje, kako kaže, ispunjava jednako kao nekada najveće pobede na teniskim terenima.