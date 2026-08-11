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Nekadašnja prva teniserka sveta i šampionka Rolan Garosa, Ana Ivanović, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji srpskog sporta. Međutim, njen put do samog vrha nije bio nimalo jednostavan. Pored velikih pobeda, karijeru su pratili iznenadni padovi, psihički pritisci i borba sa problemima o kojima godinama nije govorila u javnosti.

Gostujući u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića, Ana se prisetila momenata koji su joj obeležili život na terenu i van njega i otvorila je dušu kao nikada do sada.

Između ostalog, otvoreno je govorila o tremi i pritisku sa kojim se suočavala na vrhuncu popularnosti:

"Imala sam strah od publike i ljudi. Po igri sam rizikovala, nisam bila neko ko igra na sigurno. Problem mi je bio što je bilo toliko ljudi."

Neverovatan poraz od Kim Klajsters: "Tenis je mnogo čudan sport"

U bogatoj karijeri bilo je mečeva koji se i danas prepričavaju, poput onog protiv Kim Klajsters. Ana je imala sve u svojim rukama - dobijen prvi set, vođstvo od 5:1 u drugom i tri vezane meč lopte (40:0), ali je meč na kraju otišao na stranu rivalke.

"Ne znam, stvarno ne znam. Ona je odigrala jako dobro tih par poena i sve to, tenis je mnogo čudan sport. Sećaš se Korije i Gaudija na Rolan Garosu, to se dešava. Ne razmišljaš o krajnjem rezultatu, igraš poen po poen, mic po mic i izmakne ti. Ni ne osetiš, ne znam. Neki put se kod igrača vidi spirala, jedan poen može da okrene meč. Igrači iz vrha to znaju da primete i da okrenu. Sa trenerima provodiš više vremena nego sa porodicom."

1/9 Vidi galeriju Ana Ivnović na početku karijere Foto: EPA/ANNALIESE FRANK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT, EPA/Olivier Hoslet, JACK GUEZ AFP/ Profimedia

Šokantni raskidi saradnje: "Dva puta me napustio i otišao"

Tokom razgovora, Bilić se dotakao i teme čestih promena u njenom stručnom štabu, što je u medijima često komentarisano. Ana je objasnila pozadinu odnosa sa poznatim stručnjakom Svenom Greneveldom, koji je radio u okviru "Adidas" tima.

"Mislim da je to malo potcenjeno, kažu da žene stalno menjaju trenere. Radila sam sa Svenom Greneveldom dosta, radio je on sa 'Adidasom', organizovali su program sa trenerima koji su vodili računa o igračima. Dobro sam kliknula sa Svenom, htela sam da ga angažujem, ali dva dana pred Australijan open mi je rekao da to ne želi i samu me ostavio, bila sam bez trenera. Jednom tada, jednom dve godine ranije kada je samo otišao, bez objašnjenja."

Na Bilićevu opasku kroz osmeh, da li je možda bila teška za saradnju, bivša šampionka odgovara:

"Ne znam, možda sam bila teška za saradnju. Sećam se, teško mi je to palo. Nije bilo to u najboljem momentu, bilo je to mislim 2009. i 2011. godine. Pokušavaš da nađeš nekoga ko će da ti odgovara, dosta vremena provodite zajedno, ne možeš od jutra do sutra da budeš sa trenerom, oni vole da kontrolišu, bilo je tu konflikata.

Nisam osoba koja je volela da izlazi, ali sam volela da prošetam, da odem u šoping, na plažu i slično, nije to bilo dozvoljeno. Počne to da ti smeta psihički."

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović igra tenis Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia

Strogi režim na putu do titule: Restrikcije koje su obeležile karijeru

Pobeda na Rolan Garosu 2008. godine lansirala ju je u sam vrh, ali je ta titula došla uz ogromne žrtve i striktna pravila koja joj je nametnuo upravo Greneveld.

"Ono što je meni odredilo mnogo toga u karijeri je taj Rolan Garos. Kada sam ga osvojila sam ređala uspehe, bilo je i poraza, mlada sam pa nije to bilo toliko. Kada sam ga osvojila, moj trener mi je rekao 'Ana, svaki dan pred meč ne smeš da večeraš sa porodicom, uzima ti previše energije. Možeš u 19h na večeru sa bratom i kondicionim trenerom i onda u sobu'. Odemo na večeru u isti restoran u blizini hotela, soba koju smo brat Miloš i ja delili.

U 21h sediš u sobi. Problem je u tome, jesam imala rezultat i osvojila turnir. Meni je to odricanje svega bilo jednako uspehu. Čak i kada sam želela da se opustim da odem u šoping ili dan na plaži, mislila sam da će da mi se vrati loše. Ređala su se odricanja, ne pričam o letovanjima i sličnu, samo o nekoliko sati ili nekoliko dana."

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot

Individualni duh i preuzimanje odgovornosti

Iako je u mladosti volela kolektivne sportove poput odbojke i košarke, Ana ističe da je tenis bio jedini pravi izbor za njen karakter, jer preferira da sama snosi odgovornost za svoje postupke.

"Kada sam bila mlađa, volela sam odbojku i košarku, nikada nisam trenirala. Ne znam da li bih mogla da se snađem u timskom sportu, nisam nikada trenirala.

Nisam volela u tenisu da igram dubl, nisam se pronalazila u tome. Ako pogrešim osećam krivicu jer smo zbog mene izgubili poen. Zato je individualni sport ono što je za mene, da sama odgovaram i za dobro i za loše. Mene su treneri i sparing partneri prozivali kada prebacujemo lopticu, oni pogreše, ja im se izvinjavam", zaključuje Ana uz osmeh.

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