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Nik Kirjos je pozitivan na kokain, glasi vest koja je preplavila svetske medije.

- Izvinjavam se svojim navijačima, svojoj porodici, svojim sponzorima i svima koji su mi bliski. Pre svega, izvinjavam se deci koja me prate. Znam kakav primer ovime dajem i duboko sam razočaran u sebe - poručio je Kirjos.

Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Australijani su kokain u krvi pronašli tokom turnira u Majorci ove godine. Uzorak je izvađen 22. juna, a sada su stigli rezultati koji su šokirali ceo svet.

Svi detalji nalaze se u posebnom tekstu:

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Očekuje se da Nik bude drastično kažnjen i dobije dugotrajnu zabranu bavljenja sportom.

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