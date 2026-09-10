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I dok nekadašnji supružnici pokušavaju da pravno okončaju zajednički život, u centru pažnje našla se njihova milionska imovina, oko koje, prema pisanju nemačkih medija, nema dogovora.

Kako navodi nemački „Bild“, čak dva sudska postupka povezana sa razvodom vode se u strogoj tajnosti - jedan u Minhenu, a drugi na Majorki. Najveća bitka navodno se vodi oko luksuzne imovine koju su Ana i Bastijan posedovali ili koristili tokom zajedničkog života.

Posebno sporna je raskošna vila na Majorci, vredna čak 4,5 miliona evra, u kojoj Ana trenutno živi sa njihovim sinovima. Nekretnina se nalazi u elitnom naselju Son Vida, a prostire se na oko 950 kvadratnih metara, dok čitavo imanje zauzima gotovo 6.000 kvadrata. Kuća ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene, a prema dostupnim informacijama, u njeno renoviranje uloženo je oko dva miliona evra.

1/10 Vidi galeriju KURIR NA MAJORCI KOD ANE I ŠVAJNIJA! Foto: Kurir, AP Christophe Gateau, Kurir

Međutim, upravo ova nekretnina postala je jedna od ključnih tačaka spora. Prema navodima nemačkih medija, Bastijan zahteva polovinu vrednosti vile, dok Ana na to ne pristaje. Razlog je, kako se navodi, činjenica da je Ivanovićeva nekretninu kupila još pre braka, dok su je supružnici kasnije zajedno renovirali.

A tu nije kraj! U igri je i luksuzna jahta vredna gotovo pola miliona evra, opremljena kuhinjom, kupatilom i dvema spavaćim kabinama. Podela imovine tako je postala mnogo više od običnog obračuna - pred bivšim supružnicima je komplikovana pravna bitka oko brojnih ulaganja, nekretnina i zajednički stečene imovine.

PREDBRAČNI UGOVOR OD 64 STRANE

Ana i Bastijan su još pre venčanja, 2016. godine, odlučili da detaljno regulišu svoje finansije. Prema dostupnim informacijama, potpisali su predbračni ugovor od čak 64 strane, kojim je bilo predviđeno da svako zadrži imovinu koju je stekao pre braka.

Ana je tada na računu imala oko 10 miliona evra, dok je Bastijan veliki deo svog bogatstva ulagao u nekretnine. Tokom braka supružnici su zadržali i odvojene bankovne račune, pa bi predmet podele trebalo da bude ono što je zajednički stečeno tokom njihovog života.

Švajnštajger poseduje nekretnine u Nemačkoj, Austriji i Mančesteru, ali, prema pravilima njihovog predbračnog ugovora, imovina kupljena pre braka ili pojedinačno finansirana ne bi trebalo da bude predmet podele.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U međuvremenu, nemački mediji posebnu pažnju posvećuju i Bastijanovoj sadašnjoj partnerki Silvi Kapitanovoj. „Bild“, pozivajući se na izvor, navodi da ona insistira da se bivši fudbaler bori za ono što smatra da mu po zakonu pripada. Isti izvor tvrdi i da bi Bastijan možda bio spremniji na dogovor da nema njenog uticaja. Te tvrdnje, međutim, nisu javno potvrdili ni Švajnštajger ni Ivanovićeva.

MILIONI NA STOLU

Koliki je ulog u čitavoj priči najbolje pokazuje podatak da se Bastijanovo bogatstvo procenjuje na oko 90 miliona evra, dok je Ana još pre braka zaradila značajnu sumu tokom blistave teniske karijere. Uz to, Ivanovićeva ima i dugogodišnji ugovor sa „Adidasom“, koji je prema ranijim medijskim navodima vredan više od 100 miliona evra i koji je takođe obuhvaćen predbračnim dogovorom.

Nekada jedan od najskladnijih sportskih parova sada se, prema pisanju nemačkih medija, nalazi pred komplikovanim obračunom. Vila iz snova na Majorci, luksuzna jahta, brojne nekretnine i milioni evra - sve je postalo deo pravne bitke čiji se epilog još ne nazire.