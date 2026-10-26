Mlada srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u nedelju u glavni žreb turnira iz serije 250 u kineskom Gvangdžou.
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TEODORA USPEŠNA U KVALIFIKACIJAMA! Srpkinja u prilici da popravi plasman!
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Teodora Kostović je ostvarila dve pobede u kvalifikacijama i tako stigla do glavnog žreba.
U finalu kvalifikacija, Kostović je bila bolja od Ruskinje Anastasije Zaharove, 111. na WTA listi i na kraju trijumfovala sa 2:0, po setovima 6:3 i 6:2.
Meč je trajao sat i 32 minuta.
Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia
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Teodora je na ovaj turnir došla kao 144. teniserka sveta, pa će sada imati priliku da značajnije popravi taj plasman.
Kurir sport/sportske.net
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