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Liolios je odlučio da se povuče sa funkcije dok se protiv njega vodi sudski postupak.

Podsetimo, on je uhapšen zajedno sa poznatim grčkim sudijama zbog sumnji da su pokušali da utiču na ishod utakmica, a to je dalje povezano sa sportskim klađenjem.

Ovaj slučaj je potresao evropsku košarku, a posebno je izazvao pažnju ljubitelja košarke u Grčkoj.

Očekivano, o slučaju se više puta oglasio Dimitris Janakopulos, kontroverzni gazda Panatinaikosa, a sada je do javnosti stigla odluka Lioliosa.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Negira umešanost

Naime, on smatra da je za grčku košarku najbolje da se povuče i da će takva odluka omogućiti nastavak dalje bez dodatnog opterećenja.

Liolios negira umešanost u bilo kakve nezakonite radnje, a njegovi advokati tvrde da ne postoje dokazi koji ga povezuju sa nameštanjem utakmica.

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Bonus video:

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