Broten je do trijumfa stigao ukupnim rezultatom od 1:44.72 minuta.
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DOMINANTAN POČETAK SEZONE! Broten pobednik veleslaloma u Zeldenu!
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Brazilski skijaš Lukas Pinjeiro Broten pobednik je današnjeg veleslaloma u austrijskom Zeldenu, prve trke nove sezone Svetskog kupa u alpskom skijanju.
Drugo i treće mesto zauzela su dva Švajcarca. Drugi je bio Loik Mejar sa 0,48 sekundi zaostatka, a treći Marko Odermat sa 0,49 sekundi zaostatka za pobednikom.
Skijanje Foto: Promo, Shutterstock
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Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se 15. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.
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