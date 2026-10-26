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Brazilski skijaš Lukas Pinjeiro Broten pobednik je današnjeg veleslaloma u austrijskom Zeldenu, prve trke nove sezone Svetskog kupa u alpskom skijanju.

Drugo i treće mesto zauzela su dva Švajcarca. Drugi je bio Loik Mejar sa 0,48 sekundi zaostatka, a treći Marko Odermat sa 0,49 sekundi zaostatka za pobednikom.

Skijanje Foto: Promo, Shutterstock

Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se 15. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot