Virdžinija i Ze Felipe su se venčali 2021. godine, ali su se razveli u maju 2025. godine
Fudbal
EPSKO PONIŽENJE ZA VINISIJUSA: Slavni fudbaler još uvek nije preboleo raskid, a njegova bivša ga dotukla izborom novog momka
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Ne cvetaju ruže Vinisijusu Žunioru u poslednje vreme.
Kažnjen je zbog žestokog ispada na meču sa Viljarealom, zbog čega ga nije bilo u El Klasiku, a sve više mu i navijači Reala okreću leđa.
Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
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Sve to dolazi kao posledica problema u privatnom životu. Vinisijus se nedavno rastao od izabranice Virdžinije Fonseke.
Brazilac još uvek nije preboleo raskid, a bivša mu je zadala još jači udarac. Virdžinija se desetak dana posle raskida sa zvezdom Reala vratila bivšem suprugu, brazilskom pevaču Zeu Felipeu, s kojim ima troje dece.
Njih dvoje su objavili i da su se verili.
Virdžinija i Ze Felipe su se venčali 2021. godine, ali su se razveli u maju 2025. godine.
Sada su odlučili da probaju ponovo zajedno.
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