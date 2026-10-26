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Ne cvetaju ruže Vinisijusu Žunioru u poslednje vreme.

Kažnjen je zbog žestokog ispada na meču sa Viljarealom, zbog čega ga nije bilo u El Klasiku, a sve više mu i navijači Reala okreću leđa.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Sve to dolazi kao posledica problema u privatnom životu. Vinisijus se nedavno rastao od izabranice Virdžinije Fonseke.

Brazilac još uvek nije preboleo raskid, a bivša mu je zadala još jači udarac. Virdžinija se desetak dana posle raskida sa zvezdom Reala vratila bivšem suprugu, brazilskom pevaču Zeu Felipeu, s kojim ima troje dece.

Njih dvoje su objavili i da su se verili.

Virdžinija i Ze Felipe su se venčali 2021. godine, ali su se razveli u maju 2025. godine.

Sada su odlučili da probaju ponovo zajedno.