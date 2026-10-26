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Real Madrid savladao je Barselonu sa 2:1 u El klasiku, a portugalski stručnjak Žoze Murinjo posle velikog trijumfa govorio je o sjajnoj igri svojih fudbalera, golmanu Andreju Lunjinu, povređenom Federiku Valverdeu i spornoj situaciji zbog koje je žestoko kritikovao VAR.

Real je do pobede stigao u velikom stilu, a Murinjo nije krio koliko mu znači način na koji je njegova ekipa odigrala jedan od najvažnijih mečeva sezone. Posebno je naglasio da njegovi igrači nisu izgubili glavu ni kada je Barselona pojačala pritisak.

"Bila je ovo sjajna utakmica, na visokom nivou. Momci su odigrali izvanredno, bili su veoma organizovani i koncentrisani, a pokazali su i hrabrost kada je trebalo iznositi loptu iz poslednje linije protiv ekipe koja mnogo pritiska. Imali smo prilike da postignemo drugi gol krajem prvog poluvremena, kao i na početku drugog. Barselona je potom snažno reagovala, ali mi smo ostali mirni. Čak ni pri rezultatu 1:1 nismo izgubili prisebnost", poručio je Murinjo.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

"Da smo izgubili, prvo biste pitali za Lunjina"

Posebnu pažnju privuklo je njegovo izlaganje o Andreju Lunjinu, koji je dobio priliku da stane među stative zbog izostanka Tiba Kurtue. Murinjo je primetio da novinari nisu mnogo govorili o ukrajinskom čuvaru mreže, pa im je u svom prepoznatljivom stilu uzvratio.

"Već ste mi postavili dva pitanja, a nijedno nije bilo o Lunjinu. Da smo izgubili zbog njegovih grešaka, sigurno bi prvo ili drugo pitanje bilo upravo o njemu", rekao je portugalski trener.

Zatim je otkrio i kakvu je poruku uputio golmanu pred početak utakmice.

"Rekao sam mu samo jedno: "Treniraš da bi igrao, a ne da bi sedeo na klupi. Izađi i igraj!" Odigrao je utakmicu sa velikom mirnoćom i odličnom ravnotežom. Imamo najboljeg golmana na svetu, ali danas niko od nas nije plakao zato što Tibo nije mogao da igra. Naša ekipa je snažna, a igrači su veoma povezani, čak i u najtežim trenucima", istakao je Murinjo.

Murinjo udario po VAR-u

Kanselo napravio prekršaj nad Diomandeom koji je morao da bude kažnjen direktnim crvenim kartonom. Portugalac je pohvalio glavnog sudiju, ali nije štedeo kritike na račun VAR sobe, smatrajući da je napravljen veliki propust koji je mogao da utiče na tok utakmice.

"Sudija je odradio sjajan posao, ali VAR je zaspao kod tog starta. To je bio čist crveni karton", poručio je Murinjo, jasno stavljajući do znanja da mu, uprkos velikoj pobedi, ova odluka nije promakla.