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Dejvid Bekam odavno nije samo fudbalska legenda, već i ozbiljan biznismen čije carstvo nastavlja da raste i godinama nakon završetka igračke karijere.

Nekadašnji kapiten Engleske zaradio je pravo bogatstvo zahvaljujući reklamnim ugovorima, modnim kolekcijama, parfemima i brojnim investicijama, a poslovni rezultati njegove kompanije pokazuju da popularnost može da se pretvori u milionski profit.

Prema pisanju britanskog "Fajnenšel tajmsa" i "Gardijana", Bekam je ostvario oko 51 milion dolara, odnosno približno 39 miliona funti, od dividendi povezanih sa svojim komercijalnim poslovima. Poslovna grupa "DRJB Holdings", koja upravlja velikim delom njegovih brendova i komercijalnih saradnji, ostvarila je tokom 2025. rekordne rezultate, uz rast prihoda od 20 odsto, na 110,5 miliona dolara, dok je dobit pre oporezivanja skočila na 65,7 miliona dolara.

Od reklama do milionskog carstva

Tokom Svetskog prvenstva 2026. godine, održanog u SAD, Kanadi i Meksiku, Bekam je bio jedno od najprepoznatljivijih lica reklamnih kampanja. Pojavljivao se u oglasima za Mekdonalds, Verizon, Lejs, Banku Amerike, Adidas i druge velike kompanije. Prema pisanju Gardijana, učestvovao je u približno 12 kampanja tokom turnira, što je dodatno učvrstilo njegov status globalne marketinške zvezde.

1/5 Vidi galeriju Dejvid Bekam Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, nije reč samo o reklamama koje se emituju tokom fudbalskih utakmica. Bekam je izgradio razgranat sistem poslovanja koji obuhvata modne kolekcije, licenciranje proizvoda, televizijsku produkciju i ulaganja u druge kompanije.

Posebno se izdvaja saradnja sa modnom kućom "Hugo Boss", sa kojom je pokrenuo muške kolekcije, kao i posao sa italijanskim proizvođačem naočara "Safilo". U saradnji sa brendom "Adidas" predstavio je i posebno izdanje kopački "Predator".

Dodatni zamajac donela mu je višegodišnja saradnja sa "Bankom Amerike", čiji je ambasador u okviru globalnog sportskog programa. Ugovor je zaključen uoči Mundijala, a saradnja sa američkim brendovima omogućila mu je da dodatno iskoristi ogromnu pažnju koju fudbal privlači na tamošnjem tržištu.

Parfemi mu donose više od 17.000 funti dnevno

Dok milionski reklamni ugovori donose vrtoglave iznose, Bekam zarađuje i na proizvodima koji se prodaju tokom cele godine. Prema finansijskim podacima koje su preneli britanski mediji, njegovo poslovanje sa parfemima, losionima posle brijanja i licenciranim proizvodima ostvarilo je 6,3 miliona funti prihoda, uz čak 5,4 miliona funti dobiti.

Kada se godišnji prihod podeli na 365 dana, dolazi se do iznosa od približno 17.250 funti dnevno.

Jedna od najpoznatijih linija u njegovoj ponudi je "Instinct", uz mirise "Classic Blue", "True Instinct", "Bold Instinct" i "Classic Homme". Cene proizvoda, prema navodima britanskih medija, kreću se od oko 12 do 50 funti.

Ovaj deo poslovanja pokazuje da Bekam nije zavisio isključivo od reklamnih angažmana. Njegovo ime koristi se na proizvodima koje kupci mogu da kupuju iz godine u godinu, dok prihodi od licenci omogućavaju širenje brenda i na nova tržišta.

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam slavi čuveni gol protiv Grčke. Foto: GERALD PENNY / AFP / Profimedia

Milijarder, vlasnik kluba i producent

Bekamovo poslovno carstvo ne završava se na modi i kozmetici. On je jedan od suvlasnika fudbalskog kluba Inter Majami i čovek koji je najzaslužniji za dovođenje Lionela Mesija u američki klub 2023. godine. Taj potez dodatno je podigao međunarodnu vidljivost ekipe i njen komercijalni potencijal.

Tu je i produkcijska kuća "Studio 99", koja je učestvovala u stvaranju Netfliksovog dokumentarca "Bekam", kao i dokumentarnog projekta posvećenog njegovoj supruzi Viktoriji. Pored toga, Dejvid ulaže u kompanije iz oblasti suplemenata i hrane, uključujući "IM8", čiji je suosnivač, i brend voćnih grickalica "BeeUp".

Koliko je uspešan i na širem finansijskom planu govori podatak da je zajedničko bogatstvo Dejvida i Viktorije Bekam, prema listi "Sandej tajmsa" iz maja 2026. godine, procenjeno na 1,185 milijardi funti. Mediji su ga zbog toga označili kao prvog britanskog sportistu milijardera, mada se navedena procena odnosi na zajedničko bogatstvo bračnog para.

1/5 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Prontscreen/Instagram/victoriabeckham

Dok Dejvidova poslovna imperija beleži rekordne rezultate, modni brend njegove supruge Viktorije imao je znatno teži put. Posle dugogodišnjih gubitaka, kompanija "Viktorija Bekam" prvi put je ostvarila godišnju dobit, što predstavlja važan preokret za luksuzni modni posao koji je godinama zahtevao velika ulaganja.

Dejvid je, s druge strane, tokom karijere pažljivo gradio svoje ime kroz fudbal, reklame i poslovne projekte, a danas zarađuje iz više različitih izvora. Od parfema koji donose hiljade funti dnevno do reklamnih ugovora vrednih milione, Bekam je pokazao da najveći posao može da počne tek kada se završi sportska karijera.

Njegov najveći adut više nije samo slava stečena na terenu, već brend koji nastavlja da zarađuje i kada se reflektori ugase.