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Luka Dončić ponovo je pokazao da je jedan od najubojitijih košarkaša današnjice!

Slovenački as odigrao je spektakularnu utakmicu, ubacio čak 52 poena i predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Juta Džezom rezultatom 132:123, i to posle velikog preokreta na gostovanju u Solt Lejk Sitiju.

Kada je delovalo da bi Lejkersi mogli da dožive ozbiljan udarac, Dončić je preuzeo odgovornost i pokazao zbog čega se od njega očekuje da bude lider ekipe. Njegov tim gubio je čak 18 poena razlike tokom druge četvrtine, ali se nije predao. Luka je pokrenuo povratak, a zatim u završnici utakmice praktično stavio tačku na sve dileme.

Slovenački košarkaš završio je meč sa 52 poena, deset asistencija i sedam skokova. Pogodio je osam trojki iz 18 pokušaja, dok je iz igre šutirao 17/30. Sa linije slobodnih bacanja bio je gotovo nepogrešiv, pogodivši deset od 11 pokušaja.

Brojke dovoljno govore, ali način na koji je Luka prelomio utakmicu ostavlja još snažniji utisak.

Kada je bilo najteže, Luka je preuzeo stvari u svoje ruke

Juta je furiozno otvorila utakmicu i u prvoj četvrtini stekla prednost od 47:29. Lejkersi su imali velike probleme da zaustave domaćina, ali je u nastavku proradio napad ekipe iz Los Anđelesa, a posebno veza Dončića i Ostina Rivsa.

Do poluvremena su gosti potpuno preokrenuli momentum i otišli na odmor sa prednošću od 74:71. Luka je završnicu prvog dela igre obeležio trojkom uz zvuk sirene, potezom koji je dodatno podigao samopouzdanje njegovih saigrača.

Prava drama usledila je u poslednjoj četvrtini. Juta je pokušavala da se vrati, ali je Dončić tada ubacio nekoliko ključnih šuteva. Posebno su se izdvojile dve vezane trojke kojima je pomogao Lejkersima da naprave odlučujuću seriju 14:5 i povedu sa 127:121 na minut i 42 sekunde pre kraja.

Kada je bilo najvažnije, lopta je bila u njegovim rukama. Luka nije propustio priliku da potvrdi ko je glavni čovek Lejkersa.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Jute Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Rivs pratio Luku

Odličnu partiju pružio je i Ostin Rivs, koji je susret završio sa 29 poena i bio najvažnija podrška Dončiću u napadu. Njih dvojica su zajedno iznudili veliki broj slobodnih bacanja i pogodili 21 od 24 pokušaja, što je bilo izuzetno važno u dramatičnoj završnici.

Dvocifren učinak u redovima Lejkersa imali su još Kolin Sekston sa 13 poena, kao i Zaire Vilijams i Matis Tibul, koji su dodali po 11.

Sa druge strane, Juta je imala nekoliko raspoloženih igrača, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi Dončića. Lauri Markanen ubacio je 28 poena, dok je Kejonti Džordž upisao 24 poena, deset asistencija i devet skokova. Džeren Džekson Džunior dodao je 20 poena, a Ejs Bejli zabeležio je 17 poena i 12 skokova.

Domaćin je imao i značajnu prednost u skoku, ali nije uspeo da je pretvori u pobedu. Lejkersi su, s druge strane, bili precizniji u ključnim trenucima i pokazali više mirnoće kada se lomio rezultat.

Da li je ovo uvod u MVP sezonu?

Lejkersi su ovom pobedom stigli do učinka 3-0 na početku sezone, a Dončić je već poslao ozbiljnu poruku konkurenciji. Njegovih 52 poena predstavljaju najbolji individualni učinak u dosadašnjem delu takmičarske godine, a ovo mu je bila i deseta utakmica regularnog dela NBA lige u kojoj je postigao najmanje 50 poena.

Naravno, do priče o MVP nagradi ima još mnogo utakmica, ali ovakve partije samo dodatno podgrevaju očekivanja navijača. Ako nastavi da igra na ovom nivou i istovremeno vodi Lejkerse do pobeda, Dončić bi mogao da se nađe među glavnim kandidatima za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi.