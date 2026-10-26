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Slovenački superstar Luka Dončić priredio je košarkaški šou protiv Jute, pogodio osam trojki i predvodio veliki preokret Lejkersa. Njegove majstorije, posebno u završnici meča, ostavile su navijače bez daha!

Podsetimo, Lejkersi su prethodne noći savladali Jutu rezultatom 132:123, a čudesni Slovenac meč je završio sa 52 postignuta poena!

Dončić je još jednom demonstrirao čitav arsenal svojih košarkaških veština - od neverovatnih šuteva za tri poena i karakterističnih step-bek trojki do prodora, asistencija i poteza kojima je izbacivao protivničku odbranu iz ravnoteže.

Posebno impresivno bilo je to što su Lejkersi tokom utakmice gubili čak 18 poena razlike. Ipak, umesto predaje, usledio je veliki povratak, a Luka je bio čovek koji je povukao ekipu kada je bilo najpotrebnije.

Osam trojki i završnica za pamćenje

Dončić je utakmicu završio sa 52 poena, deset asistencija i osam skokova. Iz igre je šutirao 17/30, pogodio osam trojki iz 18 pokušaja i bio precizan u deset od 11 slobodnih bacanja.

Posebno impresivan bio je u završnici meča. Kada je Juta pokušala da se vrati u meč, Luka je pogodio važnu trojku za izjednačenje na 116:116, a zatim vezao još dva dalekometna pogotka i pomogao Lejkersima da stignu do prednosti od 127:121 na minut i 42 sekunde pre kraja.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Jute Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Ovo je bila Dončićeva deseta utakmica regularnog dela NBA lige sa najmanje 50 postignutih poena. Lejkersi su pobedom nad Jutom nastavili pobednički niz i stigli do učinka 3-0 na početku sezone.

Uz Luku, značajan doprinos dao je Ostin Rivs sa 29 poena, ali je glavna priča večeri ipak pripala slovenačkom asu.

Pogledajte snimak najboljih poteza Luke Dončića iz utakmice protiv Jute - od dalekometnih projektila do ključnih šuteva kojima je slomio otpor domaćina!