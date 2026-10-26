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1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Kada je Kilijan Mbape u završnici meča postigao gol za 2:1, Portugalac je skočio sa klupe, potrčao pored aut-linije i klizao na kolenima! Njegovo slavlje postalo je jedan od najupečatljivijih trenutaka El klasika!

Portugalac je u naletu emocija krenuo uz aut-liniju, a zatim se spustio na kolena i proklizao po travi, uz stisnute pesnice i ogromno oduševljenje. Nije pokušavao da sakrije koliko mu znači trijumf u jednom od najvećih fudbalskih derbija na svetu.

Mbape presudio Barseloni, a onda je nastao potpuni haos!

Real je poveo u 41. minutu, kada je Kilijan Mbape zatresao mrežu Barselone i doneo gostima prednost. Katalonci se, međutim, nisu predavali, pa je Rafinja u 61. minutu pogodio za 1:1 i vratio neizvesnost u veliki derbi.

Kada se činilo da bi utakmica mogla da bude završena remijem, Real je zadao odlučujući udarac. Madriđani su u završnici iskoristili prostor koji im se otvorio, a Mbape je u 87. minutu postigao svoj drugi gol na utakmici i doneo gostima pobedu od 2:1.

Usledila je erupcija oduševljenja među igračima i navijačima Reala, a Murinjo je svojim potezom dodatno zapalio atmosferu. Iskusni trener pokazao je da ga ovakve pobede i dalje pogađaju pravo u srce, bez obzira na sve što je tokom bogate karijere već osvojio.

Real ostao u trci za vrh

Pobeda od 2:1 donela je Realu izuzetno važne bodove u prvenstvu. Barselona je ostala na 27 bodova, Atletiko Madrid imao je 25, dok je Real stigao do 24 boda, pa je borba za vrh tabele ostala potpuno otvorena.

Murinjo je posle utakmice imao razloga za zadovoljstvo, a njegovi igrači dobili su potvrdu da se upornost i koncentracija isplate i u najtežim trenucima. Mbape je rešio utakmicu, ali je portugalski stručnjak svojim spektakularnim slavljem ukrao deo pažnje i podsetio fudbalski svet na svoj temperament.