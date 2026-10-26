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Aktuelni šampion je u ozbiljnom problemu, a početak sezone pretvara se u pravi košmar za Njujork Nikse! Sezonu su otvorili sa tri poraza, a poslednji udarac zadali su im košarkaši Orlanda, koji su u završnici potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Junak večeri bio je Franc Vagner! Nemac je od ukupno 23 poena čak 21 ubacio u poslednjoj četvrtini i praktično sam režirao veliki preokret. Uz to je zabeležio 13 skokova i devet asistencija, pa mu je samo jedan uspešan pas nedostajao za tripl-dabl.

Posebno je impresivno to što Vagner dugo nije mogao da pronađe ritam. Pogodio je samo jedan od prvih deset šuteva iz igre, ali kada se meč lomio, pokazao je zašto je jedan od ključnih igrača Orlanda.

Niksi imali pobedu u rukama, a onda se sve raspalo!

Njujork je odlično otvorio utakmicu i poveo sa 12:0, a činilo se da će konačno prekinuti loš niz kada je O-Dži Anunobi pogodio za vođstvo od 86:76, devet minuta i 20 sekundi pre kraja.

Međutim, usledio je potpuni preokret! Orlando je ubacio u višu brzinu, Vagner je počeo da zatrpava koš rivala, a Niksi nisu imali odgovor na nalet gostiju. Medžik je poslednju četvrtinu dobio sa čak 40:27 i stigao do prve pobede u sezoni.

Veliku ulogu u trijumfu imao je i Entoni Blek sa 18 poena i pet asistencija. Orlando je dobio dodatnu energiju njegovim povratkom nakon povrede skočnog zgloba, zbog koje je propustio prve dve utakmice sezone.

Odličan je bio i šut za tri poena. Orlando je pogodio oko 43 odsto pokušaja iza linije 7,24 metra, a Tristan da Silva i Blek ubacili su po pet trojki. Dezmond Bejn dodao je četiri pogotka iz devet pokušaja sa distance.

Šampion na dnu, istorija se ponavlja!

Niksi sada imaju skor 0–3, a ovakav početak sezone posebno je bolan za ekipu koja brani NBA titulu. Njujork je postao prvi aktuelni šampion koji je novu sezonu otvorio sa tri poraza još od Dalas Maveriksa u sezoni 2011/12.

Za Orlando je pobeda još značajnija jer je ekipa nastupila bez Paola Bankera, dok je Džejlen Sags u završnici napustio parket zbog povrede kolena.

Njujorku sada ostaje da što pre pronađe izlaz iz krize. Sezona je tek počela, ali tri poraza u nizu već su upalila alarm u redovima aktuelnog šampiona.