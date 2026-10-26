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Kilijan Mbape je u nedelju postigao dva gola, uključujući i svoj 100. pogodak u dresu Reala, i tako predvodio tim do pobede nad Barselonom sa 2:1.

Ova pobeda primakla je Real na tri boda zaostatka za katalonskim klubom.

"Na kraju krajeva, pobeda i ostanak u trci za titulu su veoma važni za nas. Ali moramo da nastavimo dalje. Znamo da je ovo velika utakmica, ali ona donosi tri boda, a nama je potrebno još mnogo bodova da bismo osvojili ligu", izjavio je Mbape za "Real Madrid TV".

"Poslali smo dobru poruku, ali ne smemo da pomislimo da je sezona gotova, jer ništa još nije odlučeno", istakao je on.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Golovi samo detalj

Real i dalje ima bod zaostatka za drugoplasiranim Atletiko Madridom. Ekipa je vezala pet pobeda u svim takmičenjima od završetka reprezentativne pauze.

"Ovo je timska pobeda. Zasluge idu timu i čitavoj grupi, jer smo znali da moramo da igramo muški, ali i kao tim. Dobro smo se pripremili kroz prethodne utakmice jer smo pobeđivali i igrali dobro. Ušli smo u ovaj meč sa pravim mentalitetom i dali smo sve što smo imali", rekao je Mbape.

Da je Barselona pobedila, stekla bi devet bodova prednosti u odnosu na Real i postala bi prvi tim koji je upisao pobede u prvih deset utakmica Primere. Pre ovog meča, Barselona je izjednačila rekord Reala iz sezone 1968/69. sa devet pobeda u prvih devet kola.

1/21 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Mbape je prekinuo taj niz golom za pobedu u 87. minutu, što je ujedno bio njegov 100. pogodak u 116 utakmica za madridski tim.

"Ako želimo da imamo ikakve šanse da ostvarimo ciljeve, moramo to da uradimo kao grupa i kao tim, jer kvalitet imamo. Kada pogledate igrače koje imamo, svako ko kaže da nema kvaliteta, laže. Ali sve moramo da radimo timski, jer ćemo samo tako ostvariti ono što želimo", istakao je Mpabe.

Kako je dodao, njegovi golovi su u "klasiku" bili samo "detalj".

"Svi znaju da volim da postižem golove i da tako pomažem timu. Ali, mislim da je to samo detalj. Ova pobeda će uliti mnogo samopouzdanja ekipi, biće još mnogo golova, tako da to nije toliko važno", rekao je Mbape.

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