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Džejlen Vilijams, jedan od najvažnijih košarkaša Oklahoma Siti Tandera, doživeo je jezivu povredu u završnici utakmice protiv Los Anđeles Klipersa.

Snimak sa parketa ledi krv u žilama, a prizor povređenog saigrača toliko je potresao Šeja Gildžes-Aleksandera da nije mogao da sakrije suze.

Tander je slavio rezultatom 108:101, ali je pobeda ostala potpuno u senci dramatičnih scena koje su se dogodile nešto više od minut pre kraja utakmice. Umesto slavlja, usledili su zabrinutost i muk u dvorani.

Vilijams je krenuo ka košu u pokušaju da poentira, a nakon kontakta sa protivničkim igračima usledio je nezgodan doskok. Ostao je da leži na parketu, dok je njegov zglob bio u neprirodnom položaju. Scena je izgledala zastrašujuće, a medicinski tim odmah je utrčao na teren kako bi mu ukazao pomoć.

Ubrzo su doneta nosila, a lekari su povređeni deo noge prekrili peškirom. Igrači oba tima u neverici su posmatrali šta se događa, dok je prekid trajao oko pet minuta.

Iako zvanična dijagnoza još nije saopštena, prizor sa snimka izazvao je ozbiljnu zabrinutost i sumnje na težak prelom.

Šej se slomio zbog saigrača

Posebno potresna bila je reakcija Šeja Gildžes-Aleksandera. Zvezda Oklahome prišla je povređenom saigraču, a zatim prekrila lice dresom, vidno potresena onim što se dogodilo. Emocije nije uspeo da sakrije ni nakon utakmice.

"Samo mi je žao zbog njega. Ništa više od toga", rekao je Šej u televizijskom intervjuu, boreći se sa suzama.

Ni trener Tandera Mark Dejnolt nije skrivao koliko je povreda pogodila ekipu.

"Nije nam dobro. Ovo je teško za momke", poručio je trener.

Dok su Vilijamsa iznosili sa parketa, navijači su ustali i skandirali njegov nadimak „Džej Dab“, pokušavajući da mu pruže podršku u teškim trenucima. Košarkaš im je odgovorio sa dva podignuta palca, u pokušaju da ih umiri.

Nova drama za košarkaša koji je već imao probleme sa povredama

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je Vilijams i prethodne sezone imao ozbiljnih problema sa povredama. Zbog različitih zdravstvenih tegoba odigrao je samo 33 utakmice u regularnom delu sezone 2025/26, a propustio je i veliki deo plej-ofa.

Oklahoma Siti sada sa strepnjom čeka nove informacije o stanju jednog od svojih ključnih igrača. Prema prvim izveštajima, trener je najavio da bi dodatne vesti mogle da stignu u ponedeljak.

Za sada nema potvrde o tačnoj prirodi povrede, niti o tome koliko bi Vilijams mogao da odsustvuje. Ipak, prizor sa parketa i način na koji je iznet na nosilima ostavili su navijače u strahu od najgoreg scenarija.

Tander je upisao treću pobedu u sezoni, ali je rezultat pao u drugi plan. U Oklahomi sada svi čekaju vesti o Vilijamsu, dok jezivi snimci povrede i Šejeva emotivna reakcija obilaze košarkaški svet.