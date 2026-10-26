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Izbori za predsednika FIFA biće održani u martu 2027. godine, a Đani Infantino uveliko radi na tome da vrati poverenje koje je, najblaže rečeno, poljuljano, nakon što je u javnost stigla vest da o planu da se "proda" Svetsko prvenstvo.

Švajcarac je praktično već u kampanji i pokušava da produži svoj boravak na čelu svetske kuće fudbala.

Međutim, princ Ali bin Al Husein, predsednik Fudbalskog saveza Jordana, koji je bio kandidat na izborima 2016. kada je Infantino prvi put izabran, i te kako ima šta da kaže.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Politika po nalogu Infantina

Nakon kongresa Azijske fudbalske konfederacije (AFC), on se obratio javnosti.

"Kada je reč o izborima u FIFA, predsednici konfederacija nemaju nikakvog uticaja: glasa svaka pojedinačna nacionalna asocijacija-članica. Zato, sve skorašnje tvrdnje da članovi konfederacija ili članovi Saveta FIFA učestvuju u glasanju nisu tačne. Nakon povratka iz Tokija, gde je održan Kongres AFC-a, mogu reći da su prva dva dana bila posvećena fudbalu, kojem svi služimo", rekao je Al Husein i potom otkrio šta se dogodilo nakon toga:

"Poslednji dan je, međutim, bio čista politika, sprovedena po nalogu Đanija Infantina. Pojavile su se informacije da Azija ima jedinstven stav kada je u pitanju izbor sledećeg predsednika FIFA. U stvarnosti, nikome nije bilo dozvoljeno da govori, postavlja pitanja, učestvuje u raspravi ili razgovara sa medijima. Nedostatak transparentnosti vodi ka nedostatku odgovornosti. Nikakav vid prinude, pretnji ili mita ne sme biti dozvoljen".

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