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Teodora Kostović je u prvom kolu izgubila od Marije Timofejeve posle dva seta 6:4, 6:1.

Najbolja srpska teniserka je u glavni žreb stigla sa 144. pozicije nakon što je bila uspešna u kvalifikacijama.

Timofejeva je sedmi nosioc na turniru u Kini i u narednom kolu će igrati protiv pobednice duela Sun - Savankgaev.

Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Očekuje se da Teodora na narednoj WTA listi bude 137. na svetu.

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