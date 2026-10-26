Srpska teniserka Teodora Kostović je ispala sa turnira u Gvangdžuu.
GVANGDŽU
PORAZ TEODORE U KINI! Srpkinja nije mogla protiv sedmog nosioca
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Teodora Kostović je u prvom kolu izgubila od Marije Timofejeve posle dva seta 6:4, 6:1.
Najbolja srpska teniserka je u glavni žreb stigla sa 144. pozicije nakon što je bila uspešna u kvalifikacijama.
Timofejeva je sedmi nosioc na turniru u Kini i u narednom kolu će igrati protiv pobednice duela Sun - Savankgaev.
Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia
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Očekuje se da Teodora na narednoj WTA listi bude 137. na svetu.
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