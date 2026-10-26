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Đoković na 12. mestu ima 3.090 bodova.

Najbolje tenisere sveta i dalje predvodi Italijan Janik Siner, drugi je Nemac Aleksander Zverev, a treći Španac Karlos Alkaras.

Iza njih slede Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavijan Koboli i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. ; Francuz Artur Fis je napredovao za dve pozicije i sada je osmi igrač sveta, deveti je Amerikanac Frensis Tijafo, dok je Australijanac Aleks de Minor pao na deseto mesto.

1/4 Vidi galeriju Janik Siner slavi pobedu u finalu Vimbldona Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jedno mesto i sada je 58, dok je Hamad Međedović pokvario plasman za dve pozicije i trenutno je na 78. mestu.

ATP lista: Janik Siner (Italija) 10.450 bodova Aleksander Zverev (Nemačka) 9.750 Karlos Alkaras (Španija) 5.610 Ben Šelton (SAD) 4.680 Danil Medvedev (Rusija) 3.860 Flavio Koboli (Italija) 3.690 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.515 Artur Fis (Francuska) 3.425 Frensis Tijafo (SAD) 3.380 Aleks de Minor (Australija) 3.280

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12. Novak Đoković 3.090

58. Miomir Kecmanović 930

78. Hamad Međedović 751

136. Laslo Đere 412

162. Dušan Lajović 353

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