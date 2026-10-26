SINER I DALJE ISPRED SVIH! Zverev blizu, ali...
Đoković na 12. mestu ima 3.090 bodova.
Najbolje tenisere sveta i dalje predvodi Italijan Janik Siner, drugi je Nemac Aleksander Zverev, a treći Španac Karlos Alkaras.
Iza njih slede Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavijan Koboli i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. ; Francuz Artur Fis je napredovao za dve pozicije i sada je osmi igrač sveta, deveti je Amerikanac Frensis Tijafo, dok je Australijanac Aleks de Minor pao na deseto mesto.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jedno mesto i sada je 58, dok je Hamad Međedović pokvario plasman za dve pozicije i trenutno je na 78. mestu.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 10.450 bodova
- Aleksander Zverev (Nemačka) 9.750
- Karlos Alkaras (Španija) 5.610
- Ben Šelton (SAD) 4.680
- Danil Medvedev (Rusija) 3.860
- Flavio Koboli (Italija) 3.690
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.515
- Artur Fis (Francuska) 3.425
- Frensis Tijafo (SAD) 3.380
- Aleks de Minor (Australija) 3.280
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12. Novak Đoković 3.090
58. Miomir Kecmanović 930
78. Hamad Međedović 751
136. Laslo Đere 412
162. Dušan Lajović 353
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