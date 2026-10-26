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Bivši engleski fudbaler Džermejn Penant (43) preživeo je pravu dramu tokom šetnje sa svojim psom na severu Londona!

Nekadašnjeg krilnog napadača Arsenala, Liverpula i Stouk sitija napao je nemački ovčar, koji ga je izujedao za nogu i naneo mu četiri rane. Lekari su morali da mu stave više od 50 šavova, a u najtežim trenucima u pomoć mu je pritekao njegov ljubimac King!

Incident se dogodio prošle nedelje, kada je Penant pokušao da zaštiti svog četvoronožnog prijatelja od agresivnog psa. Međutim, situacija je ubrzo izmakla kontroli, a bivši fudbaler završio je na zemlji, dok ga je nemački ovčar držao zubima za nogu i nije hteo da ga pusti.

U trenucima užasa, kada je sve moglo da se završi još gore, u akciju je stupio King! Penantov ljubimac umešao se u sukob i pomogao da se napadački pas udalji, sprečivši da drama poprimi još ozbiljnije razmere.

Završio na zemlji, pas mu nije puštao nogu

Penant je za britanski "San" ispričao kako se sve odigralo i priznao da je u jednom trenutku strahovao i za sopstveni život, ali i za svog ljubimca.

"Napao me je nemački ovčar. Pokušao sam da zaštitim Kinga, ali pas me je zgrabio za nogu. Završio sam na zemlji, a on me je i dalje držao zubima i nije pokazivao nameru da me pusti. King nije razumeo šta se događa, ali čim se umešao, uspeo je da otera drugog psa i spreči ono što je moglo da postane užasno iskustvo", ispričao je bivši fudbaler.

Penant je zadobio četiri ugrizne rane na desnoj nozi, a povrede su bile toliko ozbiljne da su lekari morali da mu stave više od 50 šavova.

Ipak, u tom trenutku bol nije bio ono što ga je najviše brinulo.

Krv svuda, a onda strah za voljenog ljubimca

Bivši fudbaler otkrio je da je, kada je video krv na Kingovom telu, pomislio da je njegov pas teško povređen. Tek kasnije shvatio je da krv, srećom, nije bila njegova.

"Bio je prekriven krvlju, ali ona nije bila njegova. U tom trenutku zaboravio sam na bol koji sam osećao. Srce mi je potonulo jer sam pomislio da je King teško povređen, ali, srećom, nije bilo tako", rekao je Penant.

King je prošao sa manjom ranom na nozi, dok je njegov vlasnik morao da potraži ozbiljnu medicinsku pomoć.

Objavio fotografiju iz doma, pa se zahvalio svom heroju

Penant je svoje traumatično iskustvo podelio i na Instagramu, gde je objavio fotografiju na kojoj sedi na kauču sa zavijenom nogom, dok je uz njega njegov verni ljubimac.

Nekadašnji fudbaler nije krio koliko mu King znači, nazivajući ga herojem i najboljim čovekovim prijateljem. Posebnu zahvalnost uputio je i partnerki Mimi Montgomeri, koja je nakon incidenta brinula o njima dvojici.

"Moj heroj me i dalje štiti i pokušava da se brine o meni. King, ti si legenda. Volim te, najbolji čovekov prijatelju", napisao je Penant.

Džermejn Penant tokom karijere nastupao je za nekoliko poznatih engleskih klubova, među kojima su Arsenal, Liverpul i Stouk siti. Sada se, međutim, suočio sa dramom kakvu nijedna utakmica ne može da donese.

U ovoj priči, u kojoj je sve moglo da se završi mnogo gore, najveći heroj nije bio fudbaler, već njegov verni pas.