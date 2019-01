OVO VAM SE NAJVIŠE SVIDELO U 2018. GODINI: Da li je moglo bolje?

Godinu za nama obeležili su Novak Đoković, Orlovi, fudbaleri Crvene zvezde i odbojkašice. Od događaja svakako je najveću pažnju privuklo Svetsko prvenstvo u fudbalu koje je održano u Rusiji.

SPEKTAKULARNI REZULTATI PROJEKTA "DOŽIVI PRVENSTVO": OBORENI SVI REKORDI

"Doživi prvenstvo" je bio naziv projekta Kurira koji je oborio sve rekorde.

Adrija Media Grupa je u periodu od 14. juna do 15. jula organizovala u SC Ušće sa fantastičnim rezultatima najveći produkcijski poduhvat koji je ikad u Srbiji organizovala jedna medijska kuća.

Projekat posvećen Svetskom prvenstvu u fudbalu "Doživi prvenstvo" oborio sve rekorde gledanosti na sajtovima, Fejsbuk i Jutjub kanalima portala Kurir.rs, kao i na video-platformi Adria Media TV. U Ušću je sam događaj videlo 2.5 miliona ljudi. Pobedili smo zahvaljujući rezultatima koji potvrđuju da je celokupna javnost prepoznala značaj ovog projekta, kao i činjenici da je reč o jedinstvenom konceptu na prostoru čitave jugoistočne Evrope.

Na ovom izuzetno zahtevnom poduhvatu koji je trajao 32 dana, tj. tokom čitavog Svetskog prvenstva, radilo je preko 30 ljudi. Kurir je bio jedini medij iz Srbije koji je imao nekoliko ekipa u Rusiji, i to na različitim lokacijama. Svi naši izveštači Dejan Ignjatović, Goran Anđelković, Dado Đilas, poslali su više od 1.000 klipova koje je pogledalo više od dva miliona ljudi.

Za 32 dana trajanja akcije "Doživi prvenstvo" emitovano je preko 200 sati programa uživo iz studija u Ušće Shopping Centru sa više od 500 video-priloga. U okviru sportskog dela projekta, gostovalo je preko 40 eminentnih stručnjaka iz sveta sporta, prvenstveno fudbalera i trenera, koji su svakodnevno komentarisali svaku od utakmica na Mundijalu, ali i domete naših “orlova”. Među ostalima, ugostili smo i Savu Miloševića, Milana Živadinovića, Milojka Pantića, Stanislava Karasija, Nenada Jestrovića, Vladimira Volkova, Darka Tešovića, Miloša Jojića, Dragana Mladenovića, ali i naše kolege sportske novinare Milana Boškovića, Igora Radojičića, Miloša Topalovića i druge.

Godinu za nama po čitanosti su obeležili tekstovi kojima smo ispratili najveće uspehe naših sportista. U vrhu su tako dva Grend slema Novaka Đokovića, pobeda fudbalera protiv Crne Gore, svetsko zlato odbojkašica, senzacionalna pobeda fudbalera Crvene zvezde nad Liverpulom u Ligi šampiona..



ĐOKOVIĆ JE KRALJ AMERIKE: Moćni Novak počistio Del Potra za istorijsku titulu na US Openu! Srpski as ućutkao nevaspitanu publiku za 14. Grend slem! (VIDEO)

Najbolji svetski teniser Novak Đoković osvojio je 10. septembra svoj 14. Grend slem trofej pošto je u finalu US Opena savladao Huana Martina del Potra. Bio je to njegov treći trijumf u Njujorku, a do njega je došao pobedom 3:0 (6:3, 7:6(4), 6:3). Novak je, pored Argentinca, za rivala na ovom meču imao i publiku koja je konstantno provocirala Srbina.

MITROVIĆ REŠIO ISTORIJSKI MEČ CRNE GORE I SRBIJE: Orlovi u Podgorici dočekani kao braća, a onda pobedili Sokolove za vrh tabele (KURIR TV)

Godina 2018. će ostati upamćena i po tome da su najbolje fudbalske selekcije Srbije i Crne Gore odigrale prvi zvaničan meč. Srbija je u Podgorici slavila sa 2:0 golovima Aleksandra Mitrovića. Između ostalog i ta pobeda je pomogla izabranicima selektora Mladena Krstajića da osvoje prvo mesto u svojoj grupi u novoosnovanom takmičenju Liga nacija. Utakmici je prethodila žestoka tuča dve navijačke grupe iz Crne Gore, ali se kasnije atmosfera smirila, a ceo stadion aplaudirao himni "Bože pravde".

MARAKANA JE EKSPLODIRALA, PAO JE LIVERPUL! Dve bombe Pavkova za vicešampione Evrope! ČUDO U BEOGRADU, istorijska pobeda Crvene zvezde u LŠ (KURIR TV)

Spektakl kakav se ne pamti odigran je u Beogradu 6. novembra. Crvena zvezda je načinila čudo pošto je na svom terenu savladala aktuelnog vicešampiona Lige šampiona ekipu Liverpula. Heroj utakmice je bio dvostruki strelac Milan Pavkov.

ĐOKOVIĆ POSTAO BESMRTAN: Novak pregazio Federera u finalu Sinsinatija i ušao u istoriju kao prvi teniser sa svih 9 MASTERSA! Nole osvojio sve bitno što se moglo osvojiti (VIDEO)

Samo je jedan čovek na ovoj planeti uspeo da osvoji svih devet turnira iz Masters serije. Novak Đoković. Srbin je 20. avgusta osvojio turnir u Sinsinatiju pobedom nad Rodžerom Federerom 6:4, 6:4 i na taj način osvojio sve Masters turnire koji postoje.

SRPSKE HEROINE POKORILE PLANETU: Odbojkašice Srbije u dramatičnom finalu pobedile Italiju i osvojile ZLATO na SP u Japanu (VIDEO)

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je 20. oktobra Svetsko prvenstvo u Japanu, pošto je u finalu pobedila Italiju sa 3:2 u setovima.

Srbija je do prve istorijske zlatne medalje na Svetskom prvenstvu došla rezultatom 21:25, 25:14, 23:25, 25:19 i 15:12.

Izabranice Zorana Terzića u Jokohami ispisale su nove stranice najvećeg uspehe ženske srpske odbojke osvajanjem zlatne medalje posle velike drame i meča punog preokreta

