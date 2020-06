NJENE REČI ODJEKUJU REGIONOM Biserka je za Kurir rekla da je Novak podseća na Dražena, a sada je poslala novu poruku

Biserka Petrović, majka Dražena Petrovića u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir u februaru, govorila je da je najbolji teniser sveta podseća na njenog sina.

"Kad gledam Novaka, vidim mog Dražena", poručila je tada Biserka.

Novak je potom biranim rečima govorio o majci legendarnog košarkaša, poručivši da mu je želja da poseti Biserku i vidi Draženovu spomen-sobu u Šibeniku.

Blizina Zadra, gde Novak trenutno boravi zbog turnira Adria Toura, svakako je dobra prilika za to, a ukoliko Novak ne bude u mogućnosti da skokne do Šibenika, Biserka će do Zadra.

- Još ne znam hoće li Novak doći u Šibenik. Takav je bio plan, ali javili su mi da je došlo do nekih izmena. Sve bi mi trebalo biti poznato tokom današnjeg dana. U svakom slučaju, ako Novak ne uspe da dođe u Šibenik, otići ću ja u Zadar, jer je izrazio želju da budem na otvaranju njegovog humanitarnog turnira u Zadru. Novak je, inače, pre izbijanja epidemije hteo da dođe u Draženov muzej u Zagrebu, ali onda se dogodila korona pa je to odloženo. Što se tiče poseta Šibeniku, sigurna sam da će, ako i ne uspe ovaj, doći neki drugi put, jer Novak stalno letuje u Dalmaciji, tako da će biti prilika - rekla je za Šibenski portal.

Biserka Petrović se prisetila posete Beogradu, kada je bila u društvu Novakovih roditelja.

- Veliki sportisti po pravilu su i veliki ljudi. Takav je i Novak, fantastičan momak, koji dolazi iz prekrasne porodice. Sećam se kada sam bila na Fajnal foru u Beogradu, njegovi roditelji bili su stalno uz mene, od tada traje naše prijateljstvo. Jako me podseća na Dražena, ta njegova želja da pomogne, bude uz ljude, učini ih srećnima - dodala je Biserka Petrović.

Kurir sport

Kurir