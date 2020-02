NOVAK ODGOVORIO MAJCI DRAŽENA PETROVIĆA! ĐOKOVIĆA ODUŠEVILO PISANJE KURIRA: Evo šta je poručio Biserki!

Lepe reči Biserke Petrović dirnule su u srce najboljeg tenisera sveta! Majka legendarnog Dražena Petrovića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1993, izjavom za Kurir: „Kad gledam Novaka, vidim mog Dražena“ raznežila je Đokovića, koji joj je biranim rečima odgovorio.

- Sve poštovanje za familiju Petrović. Naravno, laska mi ovakva Biserkina izjava i zahvalio bih joj od srca što je rekla tako lepu stvar. Ja se nadam da ćemo uskoro imati prilike da se upoznamo, kad već do sada to nismo uspeli - rekao je Đoković za Kurir i dodao:

- Moje saučešće i saosećanje za veliki gubitak, pre svega za njihovu porodicu. Dražen je neko koga se ja ne sećam baš dobro, ni njegove igre, nastupa i dostignuća. On je vladao evropskom i američkom košarkom dok sam bio vrlo mlad. Nažalost, ta nesreća se dogodila i bila je veliki gubitak za celu sportsku javnost u bivšoj Jugoslaviji, to je sigurno - istakao je Novak.

Najbolji teniser sveta u razgovoru za naš list dodao je i to da je Dražen bez dileme najveći košarkaški talenat koji je rođen na prostorima nekadašnje Jugoslavije.

- Od ljudi s kojima sam razgovarao i pitao ih koga bi izdvojili kao najveći košarkaški talenat svih vremena s naših prostora, svi su jednoglasno rekli da je Dražen u pitanju - kazao je Đoković i dodao:

- Jedan od filmova koje sam najemotivnije doživeo je „Jednom braća“, gde je Biserka davala intervju, kao i Draženov brat. Tu je Divac posle 20 godina išao u Zagreb i tu se dokazalo i pokazalo koliku moć sport ima da pomiri ljude i narode. Mnoge rane od teških ratova koji su zadesili naš region još su sveže, ali mislim da su sport i muzika među stvarima koje povezuju ljude. Od srca bih zahvalio gospođi Petrović - poručio je Nole putem Kurira.

Ovako je govorila biserka za Kurir

Novak kao da je iz moje kuće, meni je uvek bilo teško kad je on bio povređen, kada se loše pisalo o njemu. Znala sam da će se vratiti i sve to demantovati svojom igrom. Kad gledam Novaka, kao da vidim mog Dražena, koliko on daje sebe na terenu, koliko želi da bude najbolji. Mislim da su to dvojica najjačih sportista sa ovih prostora u istoriji. Kad je pobedio u Australiji, odmah smo poslali čestitku. Bili smo kod Novakovih roditelja u restoranu za vreme fajnal-fora u Beogradu. To je jedna divna porodica, sprijateljili smo se.