BIVŠI TRENER STAO U ODBRANU ĐOKOVIĆA I UDARIO PO AMERIKANCIMA: Kako misle da će se održati US Open? O čemu pričamo?

Organizacija "Adria toura" i posledice u vidu zaraze korona virusom nekolicine tenisera naišla je na osudu dela svetske javnosti.

Međutim, Nikola Pilić, bivši trener Novaka Đokovića drugačije gleda na trenutnu situaciju.

Posle saznanja da je i najbolji svetski teniser pozitivan na Covid-19 mnogi su istakli da je time uništio mogućnost da se teniska sezona privede kraju.

- Čuo sam šta se dogodilo i užasno mi je žao zbog Novaka. Bila je ovo plemenita ideja, koja je nažalost završila katastrofom. Pričao sam s Novakom u subotu, dan pre nego što se sve ovo dogodilo. Bio je ponosan i srećan. Bio sam u organizaciji velikih turnira, ogroman je novac tu u pitanju, a Novak je sve sam pokrio. Taj turnir je trebao da bude ogromna promocija Hrvatske u svetu, posebno u ovom trenutku koji je delikatan za ceo svet. Znate li koliko znači kad vam dođu broj 1 i još nekoliko igrača iz samog teniskog vrha? Šteta, baš šteta - kazao je Nikola Pilić za portal Index.hr

Pilić je dao svoje viđenje što sad ovo znači za potencijalni nastavak sezone:

- Kakva sezona? O čemu mi tu pričamo? Nemam pojma kako Amerikanci misle da će se održati US Open ako će igrače iz Evrope po dolasku u Ameriku da drže dve nedelje zaključane i u karantinu. Nema to veze s tenisom. Ne znam, nisam pametan, ali jasno mi je da je problem ogroman. Nije to problem samo za tenis. U pitanju su svi sportovi, posebno fudbal. Nije mi jasno kako neko može da misli da će moći da kontroliše masu na tribinama. To je nemoguće. Ovo što se dogodilo veliki je problem i nemam pojma kako će ga ljudi iz sporta rešiti - zaključio je legendarni hrvatski trener.

