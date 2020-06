BRITANCI SE SMATRAJU BELJIM OD WC ŠOLJE, PA SU JEDVA DOČEKALI DA RAZAPNU CRNCA NOVAKA Tekst Vedrane Rudan ZAPALIO REGION

Podsetimo, najbolji teniser sveta i idejni tvorac Adria tour-a, Novak Đoković, našao se na udaru svetske javnosti nakon što je zvanično potvrđeno da je nekoliko učesnika turnira, uključujući i Novaka, zaraženo koronavirusom.

Novak je tako postao dežurni krivac. Preko noći je od heroja postao neprijatelj broj jedan, što je razbesnelo uglednu hrvatsku spisateljicu Vedranu Rudan.

Ona je aktuelnu temu napisala sjajnu kolumnu, koja će uzdrmati region. Njen naziv je "Đoković na krstu".

Vedrana je stala u odbranu Novaka, ističe da je Srbin imao najbolje moguće namere kada je odlučio da organizuje Adria tour.

"Đoković, najbolji teniser na svetu, i ekipa imali su sjajan plan. Organizovati mečeve velikih tenisera i pomoći ljudima na ovim prostorima da zaborave čemerne koronarne dane. Mislili smo da su iza nas. Teniseri su želeli da pomognu nekome. Sportski događaji su planirani kao humanitarni", ističe Vedrana i dodaje:

"Nažalost, projekat je propao. Razorila ga je korona. Svi svetski mediji kojimaje uvek loša vest najveći mogući "brejkingnjuz" iskoristili su priliku i obrušili se na Đokovića. Ništa neočekivano. Na svakom Đokovićevom velikom meču oseća se mržnja koju u njegovom pravcu pucaju "belci"".

Hrvatska spisateljica ističe da su Britanci jedva dočekali da "razapnu" Novaka, jer je poznato da ne podnose ljude sa ovih prostora.

"Britanci koji sebe drže beljima od wc šolje okupane Domestosom Đokoviću zvižde kad god im se pruži prilika. I ne samo oni. Đoković jeste najbolji, to mu niko ne može osporiti, ali on je za zapadnjake pre svega "Balkanac" i "crnac" i "divljak". Hvataju ga za reč objavljenu na mrežama, sitne i krupne teniske i medijske ribe koriste svaku priliku da bi grizući Đokovića postale veće. Zadarska priča došla im je kao naručena", piše u svojoj kolumni Vedrana.

Vedrana smatra da Novak ne snosi krivicu.

Je li oko „slučaja Zadar“ sve baš tako jasno? Treba li razapeti Đokovića? Imamo iskustvo s koronom. Znamo ko je ko u toj priči. Lekari znaju, političari primaju k znanju, objavljuju ljudima, preporučuju ili naređuju mjere. I to bi bilo to i to je već tako bilo.

Ona dalje u svojoj kolumni ističe da odgovornost za ovu situaciju snose lekari i političari iz Beograda i Zagreba jer su ćutali, a ne sportisti.

"Žao mi je sportista. Treba li uopšte naglasiti da ni Đokoviću ni Ivaniševiću nije bila namera uvaliti bolest dečici i svima koji su se tamo našli jer vole sport? Ovo je trebalo da bude primer ljudima sa ovih prostora kako se ipak može učiniti nešto lepo i dobro za zajednicu i onda kad se udruže „Srbin“ Đoković i „Hrvat“ Ivanišević."

Vedrana kaže da je korona nažalost sve upropastila i ističe da je Novaku sada jako teško.

"Vjerujem da je Đokoviću teško, sigurna sam da će mu, ako bude ostao na vrhu, biti još teže. U belom svetu „crncu“ ne pomaže ni kad primi pehar na Vimbldonu. Zapravo, na tom tronu „crnac“ postaje crnja na koga se svaki „civilizovani“, zapadnjački pas sme posrati. Srećom, Đoković je žilav lik. Nemam nikakve veze s njim. Pa ipak, kad digne pehar u vazduh, ja crnkinja osjećam se bolje.", piše Vedrana.

Kurir sport

Kurir